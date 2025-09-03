Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Sané nicht sauer: Nagelsmann "sehr offen und ehrlich"

Leroy Sane und Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Leroy Sane und Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bild: Federico Gambarini/dpa
Leroy Sane und Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Leroy Sane und Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bild: Federico Gambarini/dpa
Fußball
Sané nicht sauer: Nagelsmann "sehr offen und ehrlich"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nicht-Berücksichtigung von Leroy Sané war eine der Überraschungen vor dem Start der WM-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft. Der Galatasaray-Star bleibt aber gelassen.

Istanbul.

Der neue Galatasaray-Profi Leroy Sané ist wegen seiner überraschenden Nicht-Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht sauer. "Der Austausch mit Julian Nagelsmann war schon immer gut und vor allem sehr offen und ehrlich – das schätze ich an ihm auch am meisten. Ich weiß genau, was er von mir sehen will – jetzt liegt es natürlich vor allem an mir", sagte der 29-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Sané war in diesem Sommer vom FC Bayern München nach Istanbul gewechselt und mit dem Verweis auf die vergleichbar schwächere türkische Liga nicht für die beiden WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft gegen die Slowakei (Donnerstag, 20.45 Uhr/ARD) und gegen Nordirland (Sonntag, 20.45 Uhr, RTL) nominiert worden. "Er muss mehr auffallen", sagte Nagelsmann zur Begründung.

Der 70-malige Nationalspieler macht sich mit Blick auf seine WM-Teilnahme im nächsten Jahr aber noch keine großen Sorgen. "Nach der Länderspielpause geht’s jetzt erst so richtig los", sagte er mit Blick auf die dann beginnende Champions-League-Saison. "Ich mag das mit zwei Spielen pro Woche auch am meisten, um so richtig Schwung aufzunehmen und in einen guten Rhythmus zu kommen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
27.08.2025
4 min.
Nagelsmanns klare WM-Signale: Drei Neulinge und kein Sané
Julian Nagelsmann bei der Verkündung des DFB-Kaders. (Archivbild)
Julian Nagelsmann hat gleich mit seinem ersten Saison-Kader eine WM-Botschaft. Ein Neulings-Trio darf hoffen, ein Promi-Duo fehlt. Wer 2026 nach Amerika will, muss sich auf Topniveau beweisen.
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
08.08.2025
1 min.
Sané siegt mit Galatasaray beim Liga-Debüt
Durfte sich über einen gelungenen Saisonstart mit Galatasaray Istanbul freuen: Leroy Sané.
Leroy Sané steht im ersten Punktspiel für Galatasaray Istanbul in der Startelf. Sein Debüt ist eher unauffällig. Entscheidend für den Sieg bei Gaziantep ist ein anderer Spieler.
Mehr Artikel