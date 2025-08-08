Sané siegt mit Galatasaray beim Liga-Debüt

Leroy Sané steht im ersten Punktspiel für Galatasaray Istanbul in der Startelf. Sein Debüt ist eher unauffällig. Entscheidend für den Sieg bei Gaziantep ist ein anderer Spieler.

Gaziantep. Fußball-Nationalspieler Leroy Sané ist mit seinem neuen Verein Galatasaray Istanbul erfolgreich in die türkische Süper Lig gestartet. Der ehemalige Offensivspieler des deutschen Meisters Bayern München stand beim 3:0 (3:0) bei Gaziantep FK im ersten Punktspiel in der Startelf. Ein Tor gelang dem 29-Jährigen nicht. Insgesamt blieb er unauffällig. Sané war im Sommer vom FC Bayern zum türkischen Meister gewechselt.

Entscheidender Spieler beim Sieg des Favoriten bei Gaziantep war Baris Yilmaz, der in der 12. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zwei Foulelfmeter verwandelte. Auch bereitete Yilmaz den Treffer von Eren Elmali (16.) vor. In der 64. Minute sah Gaziantep-Torwart Mustafa Burak Bozan die Rote Karte. (dpa)