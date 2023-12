Sané über DFB-Auswahl: "Super Schritte nach vorne gemacht"

Die Gruppen sind ausgelost, die Heim-EM kommt schnell näher - und die deutsche Nationalmannschaft ist außer Form. Einer der Hoffnungsträger sieht das Team dennoch auf dem richtigen Weg.

München. Nationalspieler Leroy Sané macht sich keine Sorgen um die Leistungen bei der Heim-Europameisterschaft.

"Es geht alles so schnell. Wenn man jetzt zurückblickt, denke ich mir: Wie konnten wir so viele Turniere liegen lassen? Aber mit Blick auf die EM bin ich relativ ruhig, ich mache mir keine Sorgen, will und werde das Turnier positiv angehen", sagte der 27 Jahre alte Fußball-Profi des FC Bayern München der "Sport Bild".

Trotz der Niederlagen gegen Österreich und die Türkei sieht er die DFB-Auswahl auf dem richtigen Weg. "Wir haben trotz der beiden vergangenen Spiele super Schritte nach vorne gemacht, Julian Nagelsmann bringt einen Top-Input ins Team, er kommt gut an. Wir haben eine gute neue Frische reinbekommen, deswegen sollten wir ruhig bleiben. Wenn wir eine gute Vorbereitung haben und stark ins Turnier einsteigen, dann kann es weit gehen", sagte Sané.

Wegen seiner Roten Karte gegen Österreich (0:2) ist er für die nächsten Testspiele gesperrt. "Ich werde alles dafür tun, dass ich dann im Sommer bei der Nationalmannschaft den besten Leroy Sané zeigen kann", versprach er. (dpa)