  • Sawe gewinnt Berlin-Marathon - Wetter verhindert Rekord

Sabastian Sawe siegte beim 51. Berlin-Marathon mit großem Vorsprung.
Favorit Sabastian Sawe (M) setzte sich schon früh im Berlin-Marathon ab.
Rosemary Wanjiru rettete bei ihrem Sieg einen knappen Vorsprung ins Ziel.
Mehr als 55.000 Läuferinnen und Läufer hatten sich für den Berlin-Marathon angemeldet.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (l) gab das Startsignal.
Sabastian Sawe siegte beim 51. Berlin-Marathon mit großem Vorsprung.
Favorit Sabastian Sawe (M) setzte sich schon früh im Berlin-Marathon ab.
Rosemary Wanjiru rettete bei ihrem Sieg einen knappen Vorsprung ins Ziel.
Mehr als 55.000 Läuferinnen und Läufer hatten sich für den Berlin-Marathon angemeldet.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (l) gab das Startsignal.
Leichtathletik
Sawe gewinnt Berlin-Marathon - Wetter verhindert Rekord
Der Favorit läuft ein einsames Rennen. Sabastian Sawe gewinnt nach 42,195 Kilometern durch die Hauptstadt. Bei Spätsommerwärme bleibt ihm die Krönung verwehrt. Auch der Frauen-Sieg geht nach Kenia.

Berlin.

Der Kenianer Sabastian Sawe hat sich in einem der wärmsten Berlin-Marathons durchgesetzt, den Weltrekord aber klar verpasst. Der 30 Jahre alte Sawe gewann die 51. Auflage des Rennens in der Weltjahresbestzeit von 2:02:16 Stunden und musste dabei auf der zweiten Streckenhälfte den äußeren Bedingungen Tribut zollen. Bei bis zu 25 Grad und Schwüle waren die 42,195 Kilometer auch für die Besten eine enorme Herausforderung.

Sawe kam letztlich auch nicht an den Streckenrekord von Eliud Kipchoge heran, der zweimalige Olympiasieger aus Kenia war vor drei Jahren in 2:01:09 Stunden zum damaligen Weltrekord gestürmt. 2023 hatte der Kenianer Kelvin Kiptum, der im Februar 2024 bei einem Autounfall ums Leben kam, in Chicago in 2:00:35 Stunden diese Marke verbessert.

Aber noch schnellste Zeit des Jahres

Letztlich blieb Sawe auch knapp über seiner eigenen Bestzeit, steigerte aber seine eigene Weltjahresbestleistung vom Erfolg in London. Für seinen Sieg und als Bonus für seine Zeit erhält er insgesamt 60.000 Euro. "Ich freue mich einfach sehr, das war eine tolle Performance", sagte Sawe bei RTL. "Man kann natürlich nichts am Wetter ändern."

Zweiter wurde überraschend mit fast vier Minuten Rückstand der Japaner Akira Akasaki (2:06:15) vor dem Äthiopier Chimdessa Debele (2:06:57). Bester Deutscher war der nicht für die Leichtathletik-WM in Tokio nominierte Hendrik Pfeiffer als Achter. In 2:09:14 Stunden verpasste Pfeiffer allerdings die angepeilte Marke von 2:07 Stunden.

Knappe Entscheidung bei den Frauen

Schnellste Frau war Favoritin Rosemary Wanjiru aus Kenia in 2:21:05 Stunden. Die lange Zeit klar führende Wanjiru rettete am Ende drei Sekunden Vorsprung auf die Äthiopierin Dera Dida ins Ziel nahe des Brandenburger Tors. Dritte wurde Azmera Gebru aus Äthiopien (2:21:29). Als Sechste lief Fabienne Königstein (2:22:17) ein starkes Rennen. 

"Ich denke, wir haben uns richtig gut präsentiert als Deutsche", sagte Pfeiffer. "Ich bin mega happy." Insgesamt hatten sich 55.146 Läuferinnen und Läufer für das Rennen angemeldet.

Sawe muss ab Kilometer 23 allein laufen

Schon unmittelbar nach dem Startsignal, das Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gab, setzten sich Sawe, Vorjahressieger Milkesa Mengesha aus Äthiopien und Gabriel Geay aus Tansania vom Rest des Feldes ab. Mit 18 Grad war es bereits beim Start um 9.15 Uhr schon recht warm, dazu kam eine Luftfeuchtigkeit von rund 80 Prozent. Dennoch waren die Tempomacher im Weltkordtempo unterwegs. 

Die Halbmarathon-Marke passierte der längst allein führende Sawe zusammen mit zwei verbliebenen Tempomachern wie geplant in 1:00:15 Stunden. Schon nach 23 Kilometern war Sawe dann aber auf sich allein gestellt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
