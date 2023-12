SC DHfK Leipzig kassiert Niederlage in Wetzlar

Wetzlar.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen weiter auf den zweiten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison warten. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson verlor am Mittwochabend bei der HSG Wetzlar mit 27:30 (15:15). Bester Werfer des SC DHfK vor 3153 Zuschauern war Viggo Kristjansson mit neun Toren. Das Hinspiel hatte Leipzig mit 36:30 gewonnen. In der Tabelle rutschten die Sachsen nach der dritten Niederlage in Folge mit 15:21 Punkten auf Rang zehn.