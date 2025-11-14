SC DHfK Leipzig verliert Kellerduell

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Matej Klima und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig kassierten im Kellerduell bei GWD Minden eine bittere Niederlage. (Archivbild)
Die Krise der Leipziger Bundesliga-Handballer verschärft sich. Bei Aufsteiger GWD Minden brechen sie nach der Pause dramatisch ein und bleiben weiter ohne Sieg.

Lübbecke.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Raul Alonso verlor am Freitagabend das Kellerduell bei Aufsteiger GWD Minden mit 26:32 (16:15). Luca Rogan, Lucas Krzikalla und Tom Koschek waren vor 1.867 Zuschauern mit jeweils vier Toren die besten Werfer des Tabellenletzten, der nun bei 2:22 Punkten steht. 

Die Leipziger starteten nervös in die Partie und gerieten bis zur elften Minute mit 4:7 in Rückstand. In der Folge stabilisierten sich die Gäste und bewegten den Ball im Angriff deutlich besser. Einige Nachlässigkeiten in der Abwehr verhinderten jedoch eine höhere Pausenführung.

Nach dem Wechsel verloren die Leipziger ihre spielerische Linie und scheiterten wiederholt an GWD-Torhüter Malte Semisch. Die Gastgeber nutzten das Momentum und zogen mit einem 10:3-Lauf auf 25:19 (45. Minute) davon. Auch eine Auszeit von Alonso brachte bei den Gästen nicht den erhofften Umschwung. Semisch hielt weiter überragend und kam am Ende auf 19 Paraden. So geriet der Mindener Sieg nicht mehr in Gefahr. (dpa)

