"Schäme mich": Guardiola entschuldigt sich bei Kameramann

Am Wochenende verliert Pep Guardiola die Beherrschung. Vor dem Auftritt in der Champions League erklärt sich der Startrainer nun.

Manchester. Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat sich nach seinem Wutausbruch am Wochenende entschuldigt. Bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen sagte der Katalane: "Ich schäme mich, wenn ich das sehe. Es gefällt mir nicht. Ich entschuldige mich beim Kameramann."

Beim 1:2 seines Clubs bei Newcastle United hatte Guardiola am Wochenende in der Premier League die Nerven verloren und unter anderem einen Kameramann angegangen. Zunächst hatte Guardiola das Gespräch mit Newcastle-Profi Bruno Guimaraes gesucht und sich mit diesem ein hitziges Rededuell geliefert.

"Ich bin, wie ich bin"

Direkt danach geriet Guardiola mit dem Kameramann aneinander. Der Cheftrainer von Man City drückte die Kamera zur Seite und redete erregt auf den irritierten Kameramann ein. "Ich bin, wie ich bin. Auch nach 1000 Spielen bin ich nicht perfekt und mache Fehler. Ich verteidige meine Mannschaft und meinen Verein", sagte Guardiola. Am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) empfängt sein Club in der Fußball-Königsklasse Leverkusen.

(dpa)