Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Schalke irritiert über geplatzten Transfer von Ba

Pape Meïssa Ba bleibt zunächst auf Schalke.
Pape Meïssa Ba bleibt zunächst auf Schalke. Bild: Bernd Thissen/dpa
Pape Meïssa Ba bleibt zunächst auf Schalke.
Pape Meïssa Ba bleibt zunächst auf Schalke. Bild: Bernd Thissen/dpa
2. Bundesliga
Schalke irritiert über geplatzten Transfer von Ba
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schalkes geplanter Transfer von Angreifer Ba zu Queens Park kommt doch nicht zustande – der englische Interessent zieht sich endgültig zurück. Der Zweitligist reagiert verärgert.

Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 hat mit Unverständnis auf das Vorgehen des englischen Zweitligisten Queens Park Rangers beim geplatzten Transfer von Pape Meïssa Ba reagiert. Beide Clubs hätten sich bereits zweimal auf einen Wechsel des 28 Jahre alten Angreifers verständigt. In der Nacht zum Mittwoch hätten die Londoner jedoch mitgeteilt, dass der Transfer nicht zustande komme, teilte der Zweitligist mit. 

"Wir sind über das Vorgehen von Queens Park in den vergangenen zwei Wochen sehr irritiert", sagte Schalkes Sportvorstand Frank Baumann laut Vereinsmitteilung. "Diese Phase war von Verzögerungen ohne inhaltliche Begründungen sowie tagelang ausbleibende Reaktionen auf Anrufe und offizielle Nachrichten geprägt." 

Schalke: Spieler in gutem Fitnesszustand

Kritik äußerte Schalke auch an der Begründung für die Absage. "Pape hat in den vergangenen vier Jahren immer über 30 Pflichtspiele gemacht und war auch bei uns in der Vorbereitung in einem guten Fitnesszustand", so Baumann. "Unser Ziel ist es, dass Pape nun so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigt."

Medienberichten zufolge sollen die Londoner nach dem Medizincheck Zweifel an einer Verpflichtung des Senegalese für rund 500.000 Euro gehabt haben. Daraufhin sollen sich beide Clubs auf einen ablösefreien Wechsel mit möglichen Einsatz- und Erfolgsboni geeinigt haben. Doch inzwischen hat Queens Park komplett Abstand von einem Transfer genommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
29.07.2025
4 min.
Schalker "Wahnsinn": Wendepunkt mit Baumann und Muslic?
Trainer Miron Muslic kam vom englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth.
Ein neuer Sportchef und ein neuer Trainer sollen Schalke 04 wieder auf Kurs bringen. Die Begeisterung der Fans ist ungebrochen - trotz der großen Enttäuschungen der vergangenen Jahre.
Carsten Lappe, dpa
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
26.07.2025
3 min.
S04-Saisoneröffnung mit über 80.000 Fans - 2:4 gegen Sevilla
Gewaltiger Fan-Zuspruch am "Schalke-Tach"
Die Fans stehen trotz allem fest zum FC Schalke. Bei der Saison-Eröffnungsfeier am Samstag herrscht Euphorie, mehrere zehntausend Anhänger strömten zur Arena. Gegen Sevilla wird es torreich.
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel