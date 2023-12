Schalke schwenkt um: Zustimmung zu DFL-Investor angekündigt

Fußball-Zweitligist Schalke 04 riskiert Ärger mit den eigenen Fans. Der Traditionsclub will nun doch für den Einstieg eines Investors bei der DFL stimmen.

Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 will nun doch für den Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga stimmen. Das kündigte der Zweitligist an und bekam dafür in den Sozialen Medien sogleich Gegenwind von seinen Fans, die Investoren im Fußball mehrheitlich generell ablehnen.