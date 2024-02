Schalke verpflichtet Abwehrspieler Brandon Soppy

Die Abwehrschwäche trägt auf Schalke zur Talfahrt bei. Neuzugang Brandon Soppy soll helfen, das Problem zu lösen. Geht auch das Spiel gegen Braunschweig verloren, droht Alarmstimmung.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Abwehr fündig geworden. Wenige Stunden vor dem Ablauf der Transferfrist gab der Fußball-Zweitligist die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Brandon Soppy bekannt.

Der Tabellen-15. leiht den 21 Jahre alten Franzosen, der bei Atalanta Bergamo unter Vertrag steht und zuletzt für den FC Turin spielte, bis zum Ende dieser Saison aus.

"In der aktuellen Situation ist eine kurzfristige Stabilisierung von großer Bedeutung. Brandon soll seinen Teil dazu beitragen", sagte Sportdirektor Marc Wilmots mit Bezug auf die Abwehrschwäche des Teams und die problematische Tabellensituation des Bundesliga-Absteigers.

Trainer Karel Geraerts ließ offen, ob der Neuzugang bereits am Samstag im wichtigen Kellerduell mit dem punktgleichen Team aus Braunschweig zur Startelf zählt: "Wir haben lange gesucht nach einem Spieler auf der rechten Seite mit einem etwas offensiveren Profil. Ich hatte schon ein gutes Gespräch mit Brandon."

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Hamburg (0:2) und in Kaiserslautern (1:4) hofft der Coach auf einen Befreiungsschlag gegen die Gäste aus Braunschweig, die nach vier Siegen in Serie im Aufwind sind. "Der mentale Aspekt ist der wichtigste am Samstag. Wir dürfen keine Angst vor dem Druck haben, dürfen nicht in Panik verfallen und müssen nicht alles infrage stellen", sagte Geraerts, dem bis auf Leo Greiml und Assan Quedraogo alle Profis zur Verfügung stehen. (dpa)