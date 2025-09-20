Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Schalker Sieg dank Kapitän Karaman gegen Krisen-Magdeburger

Schalke: der vierte Sieg im sechsten Meisterschaftsspiel.
Schalke: der vierte Sieg im sechsten Meisterschaftsspiel. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wieder kein Sieg für seine Magdeburger Mannschaft.
Wieder kein Sieg für seine Magdeburger Mannschaft. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Schalke: der vierte Sieg im sechsten Meisterschaftsspiel.
Schalke: der vierte Sieg im sechsten Meisterschaftsspiel. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wieder kein Sieg für seine Magdeburger Mannschaft.
Wieder kein Sieg für seine Magdeburger Mannschaft. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
2. Bundesliga
Schalker Sieg dank Kapitän Karaman gegen Krisen-Magdeburger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schalke feiert den vierten Saisonsieg. Einer trifft gleich doppelt. Für die Magdeburger Gastgeber blieb die erhoffte und dringend notwendige Wende aus.

Magdeburg.

Der FC Schalke 04 hat seinen Platz in der vorderen Gruppe der 2. Fußball-Bundesliga wieder mehr gefestigt. Die Königsblauen gewannen mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Magdeburg und schafften damit den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel. Zuletzt hatten die Schalker gegen Holstein Kiel verloren. In der Tabelle sind sie mit zwölf Punkten auf dem vierten Platz.

100. Gegentor für Magdeburg zu Hause in der 2. Liga

In Magdeburg erzielte Kapitän Kenan Karaman vor 27.427 Zuschauern in der 10. Minute die Führung. Es war der 100. Gegentreffer für die Magdeburger vor heimischer Kulisse in der 2. Liga. Nach der Pause erhöhte Karaman dann in der 56. Minute.

Für die Gastgeber war es bereits die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit und die vierte Nacheinander. Da half auch die Umstellung auf sechs Positionen im Vergleich zur Niederlage vorher in Bielefeld durch Trainer Markus Fiedler nichts. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
10.09.2025
2 min.
Magdeburg-Trainer Fiedler feilt gegen Bielefeld an Details
Magdeburgs Trainer Markus Fiedler gibt die Richtung vor.
Der Coach hätte die kommende Partie des 1. FC Magdeburg gerne als Spitzenspiel ausgetragen. Auf der Bielefelder Alm erwartet der Übungsleiter ein gläsernes Spiel.
31.08.2025
2 min.
FC Schalke siegt durch Elfmetertor in Dresden
Schalkes Kenan Karaman (2. v.l.) jubelt nach seinem verwandelten Elfmeter.
Aufsteiger Dynamo Dresden bietet den Königsblauen durchaus als Paroli. Schalke-Keeper Karius verhindert zunächst Schlimmeres für den Favoriten. Dann sorgt Kapitän Karaman für die Entscheidung.
21:22 Uhr
1 min.
Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an
Frankreich erkennt Palästina als Staat an. (Archivbild)
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an....
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
Mehr Artikel