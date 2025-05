Schalkes Aufsichtsratsboss in Rage: "Kriege das Kotzen"

Gerade so hat Schalke 04 den Abstieg aus der zweiten Fußball-Bundesliga verhindert. Das hat nun den Aufsichtsratschef auf den Plan gerufen. Der findet deutliche Worte und kritisiert alles und jeden.

Gelsenkirchen.

Aufsichtsratschef Axel Hefer hat mit einem verbalen Rundumschlag einen Neuanfang beim FC Schalke gefordert und das ursprüngliche Ziel kassiert, im kommenden Jahr wieder um den Bundesliga-Aufstieg zu spielen. "Ich will aktuell nichts hören von einem Saisonziel oder großen Träumen. Auch ist es jetzt nicht an der Zeit, eine langfristige Strategie zu entwickeln", sagte Hefer am Montag in einer Medienrunde.