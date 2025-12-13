MENÜ
  • Schanze in der Vogtland-Arena nach Klingenthaler Skisprungidol Harry Glaß benannt

Dem Olympiadritten von Cortina d'Ampezzo wurde am Samstag, 28 Jahre nach seinem Tod, eine große Ehre zuteil.
Bild: Johannes Schmidt
Dem Olympiadritten von Cortina d‘Ampezzo wurde am Samstag, 28 Jahre nach seinem Tod, eine große Ehre zuteil.
Dem Olympiadritten von Cortina d‘Ampezzo wurde am Samstag, 28 Jahre nach seinem Tod, eine große Ehre zuteil. Bild: Johannes Schmidt
Wintersport
Schanze in der Vogtland-Arena nach Klingenthaler Skisprungidol Harry Glaß benannt
Von Thomas Prenzel
Er war ein Ästhet der Lüfte wie aus dem Bilderbuch und 1956 erster Olympia-Medaillengewinner der DDR. Knapp 70 Jahre später wird Harry Glaß eine besondere Ehre zu teil.

Wenn das gewollt war, dann ist es die Punktlandung des Jahrhunderts: Am 13. Dezember 1997 starb Harry Glaß im Alter von 67 Jahren in Rodewisch. Auf den Tag genau 28 Jahre später wird dem berühmtesten Sohn der Stadt Klingenthal eine große Ehre zuteil. Die Anlage am Schwarzberg heißt nun offiziell Harry-Glaß-Schanze in der...
