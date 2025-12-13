Schanze in der Vogtland-Arena nach Klingenthaler Skisprungidol Harry Glaß benannt

Wintersport
Er war ein Ästhet der Lüfte wie aus dem Bilderbuch und 1956 erster Olympia-Medaillengewinner der DDR. Knapp 70 Jahre später wird Harry Glaß eine besondere Ehre zu teil.
Wenn das gewollt war, dann ist es die Punktlandung des Jahrhunderts: Am 13. Dezember 1997 starb Harry Glaß im Alter von 67 Jahren in Rodewisch. Auf den Tag genau 28 Jahre später wird dem berühmtesten Sohn der Stadt Klingenthal eine große Ehre zuteil. Die Anlage am Schwarzberg heißt nun offiziell Harry-Glaß-Schanze in der...
