  • Scharfe Kritik von Lehmann an BVB-Coach Kovac: "Ängstlich"

Jens Lehmann äußert sich zur Taktik von Borussia Dortmund (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Jens Lehmann äußert sich zur Taktik von Borussia Dortmund (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Scharfe Kritik von Lehmann an BVB-Coach Kovac: "Ängstlich"
Der frühere Nationaltorhüter Jens Lehmann macht sich Gedanken über die Taktik des Dortmunder Trainers und kommt zu einem harten Urteil.

München.

Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann hat harsche Kritik an Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac wegen dessen Taktik beim 1:2 im Spitzenspiel in München geäußert. "Wer so eine Formation spielt, der versteht nicht so richtig die Komplexität des Fußballs. Das ist natürlich kein Wunder, dass man gegen Bayern München (...) nicht viel nach vorne schafft", sagte Lehmann bei Bild/Welt TV.

"Diese Fünferkette wird heute so verbreitet gespielt, wo ich immer denke: Wo haben die den Fußball gelernt, die so was spielen", ergänzte Lehmann. Kovac habe dies auch eingesehen, so der Keeper, der einst auch für den BVB spielte: "Aber da frage ich mich: Warum ändert er es nicht sofort? Fußball ist Unterhaltung. Und da waren 10.000 Borussia-Dortmund-Fans. Und die waren sicher alles andere als unterhalten."

Der BVB hatte gerade in der ersten Halbzeit kaum Offensivaktionen, was Lehmann in der Taktik und nicht in fehlendem Mut begründet sieht: "Borussia Dortmund hat noch kein Spiel verloren in dieser Saison. Warum sollten die Angst haben? Wenn ich natürlich als Trainer selbst Angst habe und so eine ängstliche Formation wähle (..), was will ich dann erwarten?" Die Dortmunder liegen nun nach der ersten Saison-Niederlage bereits sieben Punkte hinter den Bayern, die bislang alle Saisonspiele gewonnen haben. (dpa)

Mehr Artikel