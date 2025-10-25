Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Scheib feiert Heimsieg bei Ski-Auftakt - Dürr beste Deutsche

Die Österreicherin Julia Scheib feierte in Sölden ihren ersten Weltcup-Sieg.
Die Österreicherin Julia Scheib feierte in Sölden ihren ersten Weltcup-Sieg. Bild: Expa/Johann Groder/APA/dpa
Stolze Siegerin: Julia Scheib nach ihrem Triumph in Sölden.
Stolze Siegerin: Julia Scheib nach ihrem Triumph in Sölden. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Beste Deutsche beim Alpin-Auftakt in Sölden: Lena Dürr.
Beste Deutsche beim Alpin-Auftakt in Sölden: Lena Dürr. Bild: Marco Trovati/AP/dpa
Die Österreicherin Julia Scheib feierte in Sölden ihren ersten Weltcup-Sieg.
Die Österreicherin Julia Scheib feierte in Sölden ihren ersten Weltcup-Sieg. Bild: Expa/Johann Groder/APA/dpa
Stolze Siegerin: Julia Scheib nach ihrem Triumph in Sölden.
Stolze Siegerin: Julia Scheib nach ihrem Triumph in Sölden. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Beste Deutsche beim Alpin-Auftakt in Sölden: Lena Dürr.
Beste Deutsche beim Alpin-Auftakt in Sölden: Lena Dürr. Bild: Marco Trovati/AP/dpa
Wintersport
Scheib feiert Heimsieg bei Ski-Auftakt - Dürr beste Deutsche
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Julia Scheib sorgt beim alpinen Saisonstart in Tirol für eine Überraschung und lässt die Österreicher jubeln. Mikaela Shiffrin verpasst das Podest knapp. Die Deutschen landen außerhalb der Top Ten.

Sölden.

Skirennfahrerin Julia Scheib hat beim Saisonauftakt in Sölden für einen österreichischen Heimsieg gesorgt - das deutsche Team indes die Top Ten verpasst. Lena Dürr belegte beim Riesenslalom auf dem Rettenbachferner den 14. Rang. Emma Aicher, deren große Stärken ohnehin in anderen Disziplinen liegen, musste sich nach zwei durchwachsenen Fahrten mit Platz 28 begnügen.

Scheib feierte beim Alpin-Auftakt in Tirol ihren ersten Weltcup-Sieg überhaupt und beendete damit eine lange Durststrecke der Österreicherinnen. Den bislang letzten Heimerfolg in Sölden hatte Anna Veith vor elf Jahren eingefahren. Ein "unglaublich schönes Gefühl" sei das, sagte die 27-jährige Scheib. "Tausend Kilo" seien ihr von den Schultern gefallen.

Stolze Siegerin: Julia Scheib nach ihrem Triumph in Sölden.
Stolze Siegerin: Julia Scheib nach ihrem Triumph in Sölden. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Stolze Siegerin: Julia Scheib nach ihrem Triumph in Sölden.
Stolze Siegerin: Julia Scheib nach ihrem Triumph in Sölden. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Hinter Scheib fuhren die US-Amerikanerin Paula Moltzan und die Schweizerin Lara Gut-Behrami auf das Podium. US-Superstar Mikaela Shiffrin belegte trotz der hohen Startnummer 20 den vierten Rang.

Dürr vor Auftakt noch erkältet

Dürr, deren Fokus auf dem Slalom liegt, hatte wegen einer Erkältung in den Tagen vor dem Saisonauftakt kaum trainieren können. Sie sei etwas in Sorge gewesen, ob ihre Kräfte reichen würden, erklärte die 34-Jährige. Trotz mitunter schwieriger Sichtverhältnisse kam sie im ersten Lauf aber ordentlich zurecht. Im zweiten Durchgang wollte sie noch "eine Schippe drauflegen", was der WM-Dritten im Torlauf von 2023 dann allerdings nicht mehr gelang. Ein "Kampf" und "unglaublich anstrengend" sei es gewesen, meinte Dürr dennoch zufrieden.

Beste Deutsche beim Alpin-Auftakt in Sölden: Lena Dürr.
Beste Deutsche beim Alpin-Auftakt in Sölden: Lena Dürr. Bild: Marco Trovati/AP/dpa
Beste Deutsche beim Alpin-Auftakt in Sölden: Lena Dürr.
Beste Deutsche beim Alpin-Auftakt in Sölden: Lena Dürr. Bild: Marco Trovati/AP/dpa

Am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/Eurosport und ZDF-Livestream) steht der Riesenslalom der Männer an. Der Schweizer Gesamtweltcupsieger und Dominator der vergangenen Jahre, Marco Odermatt, ist einmal mehr der klare Favorit. Als aussichtsreichster deutscher Starter gilt Anton Grammel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 25.10.2025
 14 Bilder
US-Präsident Trump auf dem Weg nach Asien
15:35 Uhr
4 min.
Deutsche Hoffnungsschimmer beim Sieg des Ski-Dominators
Feierte in Sölden seinen 46. Weltcup-Sieg: Marco Odermatt.
Wind, Nebel, Schneefall: Beim Alpin-Auftakt in Sölden ist alles dabei. Marco Odermatt ist wieder mal nicht zu schlagen, ein Deutscher nah dran an den Top Ten. Bei den Frauen gibt es einen Heim-Sieg.
Christoph Lother, dpa
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Mehr Artikel