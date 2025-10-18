Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schindzielorz vermeidet Diskussion: "Kein Trainerthema"

Die Bundesliga-Gegenwart lautet für den VfL Wolfsburg Abstiegskampf. Gegen den VfB Stuttgart zeigt die Mannschaft erneut eine erschreckende Leistung. Der Sportdirektor sieht noch keine Trainer-Frage.

Wolfsburg.

Nach dem 0:3 gegen den VfB Stuttgart hat VfL Wolfsburgs Sportchef Sebastian Schindzielorz eine Diskussion um Trainer Paul Simonis zu vermeiden versucht. "Ich glaube, wer heute hier im Stadion gewesen ist, der hat gesehen, dass es kein Trainerthema war, sondern wir waren einfach auf elf Positionen den Stuttgartern unterlegen und haben keine Chance gehabt, da richtig ins Spiel zu kommen", sagte er. 

Nach einer desaströsen Leistung gegen den DFB-Pokalsieger aus Stuttgart hatten die Wolfsburger in der Fußball-Bundesliga ihre vierte Niederlage nacheinander kassiert. "Jeder Einzelne sollte bei sich selbst anfangen und gucken, dass wir einfach eine bessere Leistung haben", sagte der Ex-Profi. 

Trainer Simonis fordert Reaktion

Schon beim 1:3 beim FC Augsburg vor zwei Wochen hatte die Mannschaft eine desolate Vorstellung abgeliefert. "Verlieren ist nie schön", sagte Simonis. "Ich verstehe, dass die Fans enttäuscht sind, wie wir die letzten beiden Spiele gespielt haben. Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen."

Unter dem neuen Trainer wollte der Verein Richtung Europapokal-Plätze klettern. Doch nach dem siebten Spieltag stecken die Niedersachsen mit fünf Punkten als 15. im Tabellenkeller fest. (dpa)

