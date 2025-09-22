Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Schlotterbeck blickt nach Comeback auf "harte Zeit" zurück

Nationalspieler Nico Schlotterbeck (r) überzeugte bei seinem Comeback.
Nationalspieler Nico Schlotterbeck (r) überzeugte bei seinem Comeback. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Schlotterbeck blickt nach Comeback auf "harte Zeit" zurück
Beim 1:0 gegen Wolfsburg spielt Dortmunds Nationalspieler Nico Schlotterbeck erstmals nach langer Verletzung wieder. Nach der Partie spricht er über seine besondere Rückkehr auf den Platz.

Dortmund.

Nach seinem gelungenen Comeback hat Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck über seine Verletzungszeit gesprochen. "Es war eine lange Zeit, eine harte Zeit. Sie war auch für mich herausfordernd, weil es das erste Mal in der Karriere war", sagte der Verteidiger von Borussia Dortmund nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg.

Schlotterbeck hatte fast ein halbes Jahr wegen eines Meniskusrisses gefehlt. Dass er bei seinem Debüt direkt wieder über die komplette Spielzeit dabei war, ist ungewöhnlich. "Der Trainer hat gestern gefragt, ob ich Bock habe. Als Fußballer sagt man da nicht nein. Dass es dann 90 Minuten wurden, war schon extrem hart. Aber mei, für das arbeiten wir", sagte Schlotterbeck.

Der 25-Jährige wurde schon vor der Partie von den Dortmunder Fans gefeiert. Nach dem Spiel wurde er vor die imposante Südtribüne gerufen. "Ich habe mir das sechs Monate hart erarbeitet. Das ist natürlich wunderschön, wie mich die Fans empfangen haben. Da weiß man, man hat vieles richtig gemacht, seit man bei dem Verein ist. Deswegen war es eine Ehre." (dpa)

