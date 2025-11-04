Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schlotterbeck dabei - Zwei BVB-Profis fehlen in Manchester

Nico Schlotterbeck war beim Abschlusstraining von Borussia Dortmund dabei.
Nico Schlotterbeck war beim Abschlusstraining von Borussia Dortmund dabei. Bild: Arne Dedert/dpa
Nico Schlotterbeck war beim Abschlusstraining von Borussia Dortmund dabei.
Nico Schlotterbeck war beim Abschlusstraining von Borussia Dortmund dabei. Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Schlotterbeck dabei - Zwei BVB-Profis fehlen in Manchester
Vor der Abreise nach Manchester geht es für den BVB in Dortmund auf den Trainingsplatz. Nico Schlotterbeck wirkt fit. Zwei Mannschaftskollegen verpassen die Abschlusseinheit dagegen und fallen aus.

Manchester.

Der zuletzt krank ausgefallene Nico Schlotterbeck hat das Abschlusstraining von Borussia Dortmund absolviert und steht im Kader für den Champions-League-Kracher bei Manchester City. Der 25 Jahre alte deutsche Nationalspieler war bei der letzten Einheit kurz vor dem Flug nach England auf dem Trainingsgelände des BVB dabei und wirkte fit. Schlotterbeck hatte den 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg wegen einer Erkältung verpasst.

Sein Abwehrkollege Niklas Süle, der am Freitag ebenfalls gefehlt hatte, ist dagegen nicht rechtzeitig gesund geworden. Der 30-Jährige laboriert an Zehenproblemen. Überraschend trainierte auch Julian Brandt nicht mit seinen Teamkollegen. Der 29 Jahre alte Offensivspieler übte individuell und fällt wegen muskulärer Probleme ebenso aus. "Das Risiko wäre zu groß gewesen", sagte BVB-Trainer Niko Kovac am Abend bei der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der BVB trifft an diesem Mittwoch am vierten Spieltag der Ligaphase auf das Starensemble von Trainer Pep Guardiola. In den bisherigen drei Partien holte Dortmund ebenso wie die Cityzens sieben Punkte. Das Spiel in England beginnt um 21 Uhr/MEZ (DAZN). (dpa)

