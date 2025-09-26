Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Schlotterbeck hofft auf schnelle DFB-Rückkehr

Nico Schlotterbeck hofft auf DFB-Rückkehr. (Archivbild)
Nico Schlotterbeck hofft auf DFB-Rückkehr. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Nico Schlotterbeck hofft auf DFB-Rückkehr. (Archivbild)
Nico Schlotterbeck hofft auf DFB-Rückkehr. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Schlotterbeck hofft auf schnelle DFB-Rückkehr
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nico Schlotterbeck hat nach seiner langen Verletzung ein erfolgreiches Comeback beim BVB gefeiert. Auch eine baldige Rückkehr in die Nationalmannschaft hält er für möglich.

Dortmund.

Nach seiner erfolgreichen Rückkehr beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hält Nico Schlotterbeck auch eine zeitnahe Rückkehr in die Nationalmannschaft für möglich. Mit Blick auf die nächsten Länderspiele im Oktober sei er "grundsätzlich recht zuversichtlich, nachdem es jetzt schon für 90 Minuten gereicht hat.

Ich werde das in Ruhe auch mit dem Verein besprechen" sagte der Innenverteidiger im Interview mit der "WAZ". Allerdings: "Das kommt darauf an, was das Knie macht." Bundestrainer Julian Nagelsmann kann den Verteidiger - auch wegen der Verletzung von Antonio Rüdiger - gut gebrauchen.

Austausch mit Nagelsmann "sehr gut"

Schlotterbeck hatte fast ein halbes Jahr wegen eines Meniskusrisses gefehlt und feierte am vergangenen Wochenende beim 1:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg sein Comeback. Der Kontakt und Austausch mit Nagelsmann sei "sehr gut" gewesen. "Mein Ziel ist, bis zur WM beim DFB den Stammplatz zu sichern", sagte Schlotterbeck. Für die Nationalmannschaft stehen in der WM-Qualifikation als Nächstes die Spiele gegen Luxemburg (10. Oktober/Sinsheim) und Nordirland (13. Oktober/Belfast) an.

Bis dahin will Schlotterbeck weiter Spielpraxis nach seiner Verletzung sammeln. Der 25-Jährige freut sich über seine Rückkehr auf den Rasen im Stadion. "Das Schlimmste an der Verletzung war, nicht mehr vor den Fans spielen zu können. Das war wie ein kalter Adrenalin-Entzug. Ich habe es extrem vermisst", gibt Schlotterbeck zu und betont: "Das Stadion wäre ohne die Fans nur halb so gut. Wir Fußballer sind Adrenalin-Junkies, die den Wettkampf und die Fans brauchen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
22.09.2025
2 min.
Schlotterbeck blickt nach Comeback auf "harte Zeit" zurück
Nationalspieler Nico Schlotterbeck (r) überzeugte bei seinem Comeback.
Beim 1:0 gegen Wolfsburg spielt Dortmunds Nationalspieler Nico Schlotterbeck erstmals nach langer Verletzung wieder. Nach der Partie spricht er über seine besondere Rückkehr auf den Platz.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
12:52 Uhr
4 min.
Wichtig für BVB und Nagelsmann: Schlotterbeck ist wieder da
Nico Schlotterbeck ist auch wegen seiner Pässe für den BVB wichtig.
Nico Schlotterbeck ist beim Sieg des BVB gegen Wolfsburg der gefeierte Mann. Der Führungsspieler hat mit Dortmund in dieser Saison viel vor. Auch in der Nationalmannschaft wird er dringend gebraucht.
Thomas Eßer, dpa
Mehr Artikel