Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Schnelle Rückkehr in Aussicht: Stanisic fehlt Bayern vorerst

Bayern-Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea offenbar nicht ernsthaft verletzt.
Bayern-Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea offenbar nicht ernsthaft verletzt. Bild: Tom Weller/dpa
Beim FC Bayern musste Josip Stanisic (Mitte) am Mittwochabend verletzt ausgewechselt werden.
Beim FC Bayern musste Josip Stanisic (Mitte) am Mittwochabend verletzt ausgewechselt werden. Bild: Tom Weller/dpa
Bayern-Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea offenbar nicht ernsthaft verletzt.
Bayern-Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea offenbar nicht ernsthaft verletzt. Bild: Tom Weller/dpa
Beim FC Bayern musste Josip Stanisic (Mitte) am Mittwochabend verletzt ausgewechselt werden.
Beim FC Bayern musste Josip Stanisic (Mitte) am Mittwochabend verletzt ausgewechselt werden. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Schnelle Rückkehr in Aussicht: Stanisic fehlt Bayern vorerst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Josip Stanisics Auswechslung gegen Chelsea gibt der FC Bayern eine leichte Entwarnung. Der Verteidiger fällt zwar verletzt aus - dürfte offenbar schon bald wieder auf dem Platz stehen.

München.

Der FC Bayern München muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten - vermutlich aber nicht lange. Der Verteidiger hatte sich beim 3:1-Champions-League-Sieg gegen Club-Weltmeister FC Chelsea eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte.

Die Ausfallzeit teilte der Verein nicht mit, laut dem Sender "Sky" soll Stanisic aber maximal ein bis zwei Wochen fehlen. Damit könnte der 25-Jährige noch vor der nächsten Länderspielpause wieder auf dem Platz stehen. Bereits nach der Auswechslung hatte sich am Mittwochabend angedeutet, dass er sich offenkundig nicht ernsthafter am Knie verletzt hatte.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:01 Uhr
2 min.
FC Bayern droht nächster Ausfall in der Abwehr
Spielte bis zu seiner Verletzung stark: Minjae Kim.
In der Defensive ist der FC Bayern eher dünn aufgestellt. Nach dem klaren Sieg bei Hoffenheim droht Trainer Kompany ein weiterer Ausfall.
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
12:08 Uhr
5 min.
Bayern reiten mit Vorarbeiter Kane auf der Frühform-"Welle"
Eine Münchner Jubeltraube um Harry Kane (M), ein gewohntes Bild zum Saisonstart.
Den ersten großen Saisontest gegen den Club-Weltmeister bestehen die Bayern eindrucksvoll. Das Außenseiter-Gerede verstummt. Ob Kane, Neuer oder Kimmich: Ein Gefühl besonderer Stärke baut sich auf.
Klaus Bergmann, dpa
Mehr Artikel