  • Schon auf der Tribüne: Son wechselt nach Los Angeles

Fußball
Schon auf der Tribüne: Son wechselt nach Los Angeles
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Jahrzehnt lief Heung-Min Son für die Tottenham Hotspur auf. Der Abschied für den südkoreanischen Fußballstar fällt emotional aus. Nun steht sein neuer Club fest.

Los Angeles.

Südkoreas Fußballstar Heung-Min Son verlässt nach zehn Jahren den englischen Erstligisten Tottenham Hotspur und wechselt in die MLS. Der Los Angeles FC habe sich mit dem 33 Jahre alten Offensivspieler auf einen Vertrag geeinigt, berichtete die Nachrichtenagentur AP. LA soll mehr als 20 Millionen US-Dollar als Ablöse zahlen.

Son verfolgte das Spiel seines neuen Clubs im Leagues Cup gegen Tigres am Dienstagabend auf der Tribüne und wurde in der ersten Halbzeit auf der Videoleinwand eingeblendet. Dabei wurde er mit einem Schriftzug willkommen geheißen. Er soll am Mittwoch offiziell präsentiert werden. 

Emotionaler Abschied von Tottenham

In der vergangenen Woche hatte der frühere Bundesligaprofi in Seoul das Ende seiner Zeit bei Tottenham verkündet und dies als "eine der schwierigsten Entscheidungen meiner Karriere" bezeichnet. Dabei wurde dem Kapitän ein emotionaler Abschied bereitet: Bei einem Testspiel gegen Newcastle bildeten beide Teams eine Gasse für Son, der unter Tränen und dem Jubel von knapp 65.000 Fans das Feld verließ.

Son war im Sommer 2015 von Bayer Leverkusen nach London gewechselt und absolvierte in der Premier League 333 Spiele für die Spurs, in denen ihm 127 Tore gelangen. Ende Mai gewann er mit dem Team die Europa League. Für Tottenham war es der erste Titelgewinn seit 17 Jahren.

In der MLS trifft Son unter anderem auf Marco Reus, der beim Stadtrivalen Los Angeles Galaxy spielt. Zudem steht ebenfalls Thomas Müller vor einem Wechsel in die nordamerikanische Profiliga zu den Vanocuver Whitecaps. (dpa)

Mehr Artikel