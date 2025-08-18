"Schreibtischakrobaten": Mainz-Boss Heidel wütet gegen DFB

Die Terminierung der ersten DFB-Pokalrunde bei Dynamo Dresden passt dem FSV Mainz 05 wegen Europapokalspielen nicht. Vor dem Spiel rechnet Christian Heidel mit den Entscheidern ab.

Dresden. Die Ansetzung sorgte von der Auslosung an für Ärger – nun hat der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel unmittelbar vor der DFB-Pokal-Partie des FSV Mainz 05 bei Dynamo Dresden mit scharfer Kritik am DFB nachgelegt. "Was da passiert ist, ist für mich eine Farce", sagte Heidel am Rande des Spiels beim TV-Sender "Sky". Seine Kritik richtete der 62-Jährige an einen bestimmten Personenkreis. "Da sitzen dann so ein paar Schreibtischakrobaten beim DFB - und da mein ich nicht den DFB allgemein, sondern die Leute, die das entschieden haben."

Mainz spielt schon am Donnerstag in Trondheim

Weil der Fußball-Bundesligist bereits am Donnerstag im Playoff-Hinspiel für die Conference League bei Rosenborg Trondheim antritt, wollten die Mainzer auf keinen Fall am Montag spielen. Schon im Juni, nachdem die Pokalansetzungen festgelegt wurden, hatten die Mainzer Kritik geübt. Nach Clubangaben begründete der DFB die Ansetzung mit den verbindlichen Vorgaben der Sicherheitsbehörden vor Ort. In Dresden fand am Wochenende vom 15. bis 17. August das "Canaletto" statt, das als größtes Stadtfest Deutschlands gilt.

Es sei klar gewesen, "wenn die Begegnung ausgelost wird, muss etwas gemacht werden", sagte Heidel. "Wir haben alles versucht. Ich habe nicht einen einzigen Hinweis bekommen, dass die Herren vom DFB sich darum bemüht haben, eine Lösung zu finden." Heidel zufolge habe die Abteilung des DFB versucht, diesen Termin durchzudrücken. "Es weiß kein Mensch, warum."

Heidel: Ein paar Herren haben "ganz, ganz tief geschlafen"

Die Mainzer scheiterten Anfang August bei ihren Bemühungen für eine Verlegung des Spiels auch mit einer Verwaltungsbeschwerde beim DFB-Bundesgericht. Das Bundesgericht nahm der Sportvorstand bei seiner Kritik ausdrücklich aus. "Es war rechtlich keine Lösung möglich, weil ein paar Herren einfach ganz, ganz tief geschlafen haben." (dpa)