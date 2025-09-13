Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Schröder: "Chance, historischen Sommer zu erleben"

Dennis Schröder will die deutschen Basketballer auch zum EM-Titel führen.
Dennis Schröder will die deutschen Basketballer auch zum EM-Titel führen. Bild: Matthias Stickel/dpa
Dennis Schröder will die deutschen Basketballer auch zum EM-Titel führen.
Dennis Schröder will die deutschen Basketballer auch zum EM-Titel führen. Bild: Matthias Stickel/dpa
Sport-Mix
Schröder: "Chance, historischen Sommer zu erleben"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst WM-Gold, dann EM-Titel? Die deutschen Basketballer stehen vor einem besonderen Double. Die Zuversicht im Team ist groß.

Riga.

Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Coup von Manila sind Deutschlands Basketballer heiß darauf, auch bei der Europameisterschaft den Titel zu holen. "Es ist eine großartige Chance, den deutschen Basketball wieder auf die Landkarte zu setzen und wieder einen historischen Sommer zu erleben", sagte Schröder vor dem EM-Finale gegen die Türkei an diesem Sonntag (20.00 Uhr/RTL und Magentasport). "Es wäre großartig und wirklich besonders, nach der WM auch die EM zu gewinnen."

Deutschland und die Türkei sind im bisherigen Turnierverlauf beide noch ungeschlagen. Schröder und Co. setzten sich im Halbfinale gegen Finnland durch, die Türken deklassierten überraschend Griechenland. "Sie haben eine gute Mannschaft und stehen zu Recht im Finale", sagte Schröder. Doch auch im deutschen Lager ist die Zuversicht groß. "Wir wollen Gold nach Hause bringen", sagte der Kapitän. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:44 Uhr
5 min.
"Sind nicht fertig": Schröder führt Deutschland ins Finale
Gemeinsamer Jubel der Basketballer nach dem Finaleinzug.
Zweimal Finnland, zweimal gewonnen: Die Weltmeister stehen jetzt auch im EM-Finale. Es ist schon jetzt die erfolgreichste Ära im deutschen Basketball. Jetzt geht es gegen die Türkei.
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
22:42 Uhr
6 min.
Gold in Riga: Basketballer erobern EM-Titel
Die deutschen Basketballer feiern den EM-Titel.
Deutschland hat das seltene Double aus WM- und EM-Titel perfekt gemacht und einen famosen Basketball-Sommer gekrönt. In einem elektrisierenden Endspiel übernimmt Schröder am Ende das Kommando.
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
Mehr Artikel