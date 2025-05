Schumacher-Ferrari für 16 Millionen Euro versteigert

Ein Auto, in dem Michael Schumacher zum WM-Titel fuhr, wechselt für eine enorme Summe den Besitzer. Zum Rekordpreis fehlt aber noch ein Stück.

Monte-Carlo.

Ein Formel-1-Ferrari von Michael Schumacher ist für knapp 16 Millionen Euro versteigert worden. Das Auto, in dem der Rekordweltmeister auf dem Weg zum WM-Titel 2001 auch den Grand Prix in Monaco gewonnen hatte, kam am Wochenende am Rande des Rennens im Fürstentum unter den Hammer. Einer Mitteilung des Auktionshauses RM Sothebys zufolge lag das Höchstgebot für den Boliden am Ende bei 15,98 Millionen Euro inklusive der fälligen Gebühren.