Regionale Nachrichten und News
  • Schweinsteiger sorgt sich nicht um Wirtz: Wird "verzücken"

Bastian Schweinsteiger spricht über Florian Wirtz.
Bastian Schweinsteiger spricht über Florian Wirtz. Bild: Bernd Thissen/dpa
Fußball
Schweinsteiger sorgt sich nicht um Wirtz: Wird "verzücken"
Für Florian Wirtz läuft es in Liverpool noch nicht wie gewünscht. Zwei deutsche Fußball-Ikonen sorgen sich aber nicht um den Ausnahmekönner.

Dortmund.

Bastian Schweinsteiger macht sich keine Sorgen um Deutschlands Nationalspieler Florian Wirtz trotz dessen Startschwierigkeiten beim FC Liverpool. "Wir müssen den Spielern auch ein bisschen Zeit geben. Gerade wenn man aus der Bundesliga in die Premier League wechselt, muss man sich selbst auch erstmal ein bisschen anpassen. Das habe ich selbst auch erlebt", sagte Schweinsteiger, der nach seiner Zeit beim FC Bayern München für Manchester United spielte. "Er wird uns alle in Zukunft noch verzücken."

Schweinsteiger sagte bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Fußballs in Dortmund zudem: "Florian Wirtz ist ein fantastischer Fußballer, ein toller Charakter. Wir sollten froh sein, dass wir so einen Spieler haben in Deutschland."

Lahm über Wirtz: "Qualität und Klasse setzt sich immer durch"

Philipp Lahm, der 2014 mit Schweinsteiger Fußball-Weltmeister wurde, sieht das ähnlich. "Über Florian Wirtz mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil er so ein überragender, genialer Fußball ist, der seine Mitspieler einfach besser macht", sagte Lahm. "Qualität und Klasse setzt sich immer durch und das wird bei Florian Wirtz absolut der Fall sein."

Wirtz war im Sommer für rund 150 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Der 22-Jährige wartet noch auf sein erstes Pflichtspiel-Tor für den englischen Club. (dpa)

