  • Schweiz Pokalspiel: Pyro-Verletzte und Angriffe auf Polizei

So friedlich wie hier nach dem Schlusspfiff des Spiels FC Aarau gegen Young Boys Bern ging es beim Pokalspiel nicht immer zu. Bild: Andreas Becker/KEYSTONE/dpa
Fußball
Schweiz Pokalspiel: Pyro-Verletzte und Angriffe auf Polizei
Während des Spiels in Aarau zünden Fans von Young Boys Bern Pyrotechnik - einige verletzten sich dabei. Nach der Partie gibt es Randale in der Stadt. Auch die Zug-Rückfahrt verläuft problematisch.

Aarau.

Das Schweizer Pokalspiel zwischen dem FC Aarau und den Young Boys Bern (1:0) wurde von heftigen Ausschreitungen überschattet. Während der Partie im Stadion Brügglifeld hätten sich fünf Gästefans Brandverletzungen bei der eigenen Pyro-Show zugezogen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kantonspolizei Aargau hervor.

Die Verletzten seien zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden. Zwei von ihnen seien noch am Samstagabend aus dem Krankenhaus entlassen worden, der Zustand der anderen sei stabil.

Zwischenfälle auch in der Stadt und im Zug

Nach dem Abpfiff gab es Randale in der Stadt. Nach Angaben der Polizei seien teils vermummte YB-Fans zum Bahnhof gezogen und hätten die Polizei unter anderem mit Schottersteinen und Baustellenmaterial angegriffen. Die Polizei habe Gummischrot und Pfefferspray eingesetzt. Ein Polizist sei leicht verletzt worden. Im Bahnhofsgebäude hätten die Randalierer zudem Feuerlöscher aus den Verankerungen gerissen und Steine in Fensterscheiben geworfen. Darüber hinaus wurden zwei Polizeifahrzeuge teilweise stark beschädigt.

Auch die Rückfahrt nach Bern im Zug verlief nicht ohne Zwischenfälle. So kam der Zug für längere Zeit zum Stehen, weil ein Fan die Notbremse gezogen hatte. 

Die Kantonspolizei nahm laut Pressemitteilung Ermittlungen auf und versucht, so viele Randalierer wie möglich zu identifizieren. (dpa)

