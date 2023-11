Schweizer BVB-Torwart Kobel fehlt wegen muskulärer Probleme

Basel/Dortmund.

BVB-Keeper Gregor Kobel fällt mit muskulären Problemen für den Rest der EM-Qualifikation aus. Der 25 Jahre alte Torhüter von Borussia Dortmund, der am Samstag im Heimspiel der Schweizer Nationalmannschaft in Basel gegen Kosovo in der Startaufstellung hätte stehen sollen, bleibt noch bis am Sonntag im Kreis des Nationalteams und reist danach zurück zum BVB. Es ist das zweite Mal in der laufenden Saison, dass der fünfmalige Nationalspieler verletzt passen muss.