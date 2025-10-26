Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Schweizer Motorrad-Pilot lebensbedrohlich verletzt

Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler kämpft nach einem schweren Unfall um sein Leben. (Archivbild)
Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler kämpft nach einem schweren Unfall um sein Leben. (Archivbild) Bild: Jose Breton/AP/dpa
Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler kämpft nach einem schweren Unfall um sein Leben. (Archivbild)
Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler kämpft nach einem schweren Unfall um sein Leben. (Archivbild) Bild: Jose Breton/AP/dpa
Motorsport
Schweizer Motorrad-Pilot lebensbedrohlich verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noah Dettwiler freut sich das Rennen in Malaysia. Doch auf dem Weg zum Start kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Der Schweizer kämpft seinem Vater zufolge um sein Leben.

Sepang.

Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler hat sich bei einem schweren Unfall beim Moto3-Rennen des Grand Prix in Malaysia offenbar lebensbedrohlich verletzt. Wie sein Vater Andy Dettwiler der Schweizer Zeitung "Blick" sagte, habe sein 20 Jahre alter Sohn "mehrere Herzstillstände" erlitten und "viel Blut verloren. Sie haben um sein Leben gekämpft", sagte Dettwiler senior. Sein Sohn sei "vorerst" in einem stabilen Zustand, Entwarnung könne man aber nicht geben.

Auch die Milz und die Lunge sind nach Angaben des Vaters in Mitleidenschaft gezogen, dazu komme ein offener Bruch am Bein. Wie sein Rennstall CIP Green Power Team mitteilte, musste sich der 20-Jährige mehreren Operationen unterziehen. "Noah ist ein wahrer Kämpfer und das gesamte CIP Green Power Team steht direkt hinter ihm", hieß es auf Instagram. Auch MotoGP-Rennsieger und Weltmeister Alex Marquez sagte: "Ich bete für die beiden."

Wie kam es zu dem schrecklichen Unfall?

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang war Dettwiler langsam am Streckenrand gefahren, ob er Probleme mit seinem Motorrad hatte, ist noch unklar. Der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda (19) übersah seinen Kontrahenten und krachte mit voller Wucht ins Heck des Schweizers, der von seiner Maschine flog und auf die Betonpiste knallte.

Beide Piloten wurden rund 45 Minuten auf der Strecke behandelt und dann mit dem Helikopter in ein Krankenhaus der nahegelegenen Hauptstadt Kuala Lumpur geflogen. Das Rennen wurde erst mit rund eineinhalb Stunden Verspätung gestartet und deutlich verkürzt.

Unfallverursacher kommt glimpflich davon

Rueda kam derweil mit einem Handbruch und Prellungen davon, er liegt wach und bei Bewusstsein im Krankenhaus, wie sein Rennstall Red Bull KTM Ajo mitteilte.

Zuletzt war in der Moto3 am 29. Mai 2021 der Schweizer Jason Dupasquier (19) beim Qualifying zum Großen Preis von Italien gestürzt, die nachfolgenden Fahrer Ayumu Sasaki und Jeremy Alcoba konnten nicht mehr ausweichen und erfassten ihn. Dupasquier erlag einen Tag später seinen schweren Kopfverletzungen und einem Polytrauma. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:22 Uhr
2 min.
Schweizer Motorrad-Pilot weiter in kritischem Zustand
Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler kämpft nach einem schweren Unfall weiter um sein Leben. (Archivbild)
Noah Dettwiler wird in der Aufwärmrunde beim Rennen in Malaysia von einem Kontrahenten umgefahren. Der Schweizer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen und ist noch nicht außer Gefahr.
12:45 Uhr
2 min.
Schweizer Motorrad-Pilot nicht mehr in Lebensgefahr
Hat das Gröbste wohl überstanden: Motorrad-Pilot Noah Dettwiler. (Archivbild)
Noah Dettwiler wird in der Aufwärmrunde beim Rennen in Malaysia von einem Kontrahenten umgefahren. Der Schweizer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen. Nun gibt es Entwarnung.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
31.10.2025
3 min.
Warum man bei Unfällen mit Falschblinkern mithaften kann
Geblinkt und doch nicht abgebogen: Entscheidet sich der Vordermann wider Erwarten um, können andere Verkehrsteilnehmer mithaften, falls es zum Crash kommt.
Blinken, bremsen, doch plötzlich zieht der Vordermann wieder zurück - und es kracht mit einem Vorbeifahrer. Im Nachgang gibt es Streit um die Haftung. So eindeutig ist die Sache nämlich gar nicht.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
31.10.2025
2 min.
Rapper Sean Combs in ein Gefängnis in New Jersey verlegt
Sean Combs ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden. (Archivfoto)
Seit seiner Festnahme vor einem Jahr saß Sean Combs in einem New Yorker Gefängnis ein, nun der Wechsel in den Nachbarstaat New Jersey. Das hatten die Anwälte des Rappers beantragt.
Mehr Artikel