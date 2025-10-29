Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schweizer Motorrad-Pilot nicht mehr in Lebensgefahr

Hat das Gröbste wohl überstanden: Motorrad-Pilot Noah Dettwiler. (Archivbild)
Hat das Gröbste wohl überstanden: Motorrad-Pilot Noah Dettwiler. (Archivbild) Bild: Jose Breton/AP/dpa
Hat das Gröbste wohl überstanden: Motorrad-Pilot Noah Dettwiler. (Archivbild)
Hat das Gröbste wohl überstanden: Motorrad-Pilot Noah Dettwiler. (Archivbild) Bild: Jose Breton/AP/dpa
Motorsport
Schweizer Motorrad-Pilot nicht mehr in Lebensgefahr
Noah Dettwiler wird in der Aufwärmrunde beim Rennen in Malaysia von einem Kontrahenten umgefahren. Der Schweizer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen. Nun gibt es Entwarnung.

Sepang.

Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler schwebt nach seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia nicht mehr in Lebensgefahr. Der 20-Jährige sei in einem stabilen und nicht mehr kritischen Zustand, teilten sein Management, Team und die Familie unter Berufung auf die behandelnden Ärzte mit. Dettwiler, der zuvor mehrere Operationen gut überstanden hatte, werde auf der Intensivstation aber weiter eng überwacht.

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang war Dettwiler am Sonntag in der Aufwärmrunde langsam am Streckenrand gefahren. Der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda (19) übersah seinen Kontrahenten und krachte mit voller Wucht ins Heck des Schweizers, der von seiner Maschine flog und auf die Betonpiste knallte.

Vater berichtete von Herzstillständen

Wie sein Vater Andy Dettwiler der Schweizer Zeitung "Blick" sagte, habe sein Sohn "mehrere Herzstillstände" erlitten und "viel Blut verloren. Sie haben um sein Leben gekämpft", sagte Dettwiler senior. Auch die Milz und die Lunge sind nach Angaben des Vaters in Mitleidenschaft gezogen, dazu komme ein offener Bruch am Bein.

Rueda, der wie Dettwiler mit einem Helikopter in ein Krankenhaus der nahegelegenen Hauptstadt Kuala Lumpur geflogen worden war, kam mit einem Handbruch und Prellungen davon. Sein Team Red Bull KTM Ajo schrieb auf X: "Wir senden all unsere guten Wünsche an Noah, seine Familie und die Mitglieder von CIO Green Power. Werd schnell gesund, Kumpel." (dpa)

