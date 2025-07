Schweizerinnen gegen Spanien: Bern will durchfeiern

Die Schweizer Fußballerinnen müssen im Viertelfinale der Europameisterschaft ausgerechnet gegen Spanien ran. Bern fiebert auf die Partie hin - und hebt die Sperrstunde auf.

Bern.

Bern will nach dem EM-Viertelfinale zwischen Gastgeber Schweiz und Weltmeister Spanien bis in die Puppen feiern - egal, wie das Spiel ausgeht. Die Stadtverwaltung kündigte eine "Freinacht" zu Ehren der Schweizer Fußballerinnen an.