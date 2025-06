Schweizerinnen um Alisha Lehmann: 1:7 gegen U15-Jungen

Alisha Lehmann hofft auf eine erfolgreiche Heim-EM. In der Vorbereitung verliert die Schweizer Auswahlkickerin gegen männliche Nachwuchsfußballer des FC Luzern deutlich. Was aber nichts heißen muss.

Berlin. Die Schweizer Fußballerinnen um ihre Starspielerin Alisha Lehmann haben bei einem Geheimtest vor der am 2. Juli beginnenden Heim-Europameisterschaft eine 1:7-Niederlage kassiert. Und das gegen die U15-Jungen des FC Luzern.

Wie der Schweizer "Blick" berichtete, waren Bilder und ein Video auf der Plattform Tiktok aufgetaucht, das die Frauen-Elf im Testspiel gegen die Juniorenmannschaft des FC Luzern zeigt. Das einzige Tor schoss Alayah Pilgrim, die wie Lehmann (26/16,7 Millionen Follower auf Instagram und 12 Millionen auf Tiktok) im mittlerweile wieder gelöschten Video zu sehen war.

Test gegen männlichen Nachwuchs nichts Ungewöhnliches

Der Schweizerische Fußballverband sagte dem "Blick" auf Anfrage, dass auch in der Vergangenheit solche Testspiele im Turniervorfeld organisiert worden seien. Es sei im Frauenfußball nicht unüblich, gegen Juniorenteams anzutreten. "Das Ziel: einen gewissen Wettkampffaktor miteinzubringen. Der Fokus in dieser Phase der Vorbereitung liegt auf dem physischen Aspekt. Losgelöst vom Resultat kommen diese Trainingsspiele in puncto Intensität und Laufleistung unseren Länderspielen sehr nahe", sagte Mediensprecher Sven Micossé.

Nach "Blick"-Informationen hatten die Schweizerinnen bereits zuvor gegen zwei andere Jugendteams getestet. Gegen die U15 des FC Solothurn verlor das Team von Auswahltrainerin Pia Sundhage 1:2, gegen die U15 des FC Biel gab es einen 2:1-Sieg.

In der Partie gegen Luzern über dreimal 30 Minuten hatte Pilgrim das zwischenzeitliche 1:3 erzielt. Danach wechselte Sundhage komplett durch, sie setzte insgesamt 26 Spielerinnen ein.

Die Schweiz trifft beim Heim-Turnier vom 2. bis 27. Juli in der Gruppe A auf Norwegen, Island und Finnland. Die deutschen Frauen spielen in der Gruppe C gegen Dänemark, Polen und Schweden. (dpa)