Schwer verletzt nach dem Spiel: Gladbach lange ohne Ngoumou

Nach dem 1:1 beim FC St. Pauli trainieren die Ergänzungsspieler von Borussia Mönchengladbach noch. Dabei widerfährt Nathan Ngoumou ein schlimmes Missgeschick.

Mönchengladbach.

Nathan Ngoumou hat sich nach dem 1:1 von Borussia Mönchengladbach beim FC St. Pauli einen Riss der rechten Achillessehne zugezogen. Das Missgeschick passierte dem 25-Jährigen beim Ergänzungstraining der Einwechsel- und Reservespieler, zu dem Gladbachs Trainer Gerardo Seoane sie nach dem Abpfiff schickte.

Ngoumou war in der 86. Minuten für Nationalspieler Tim Kleindienst auf den Platz gekommen, kurz zuvor hatte St. Pauli den 1:1-Ausgleich erzielt. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, soll der Stürmer bereits am Dienstag bei einem Spezialisten in Frankreich operiert werden. In dieser Saison steht er der Borussia nicht mehr zur Verfügung. Wann er auf den Platz zurückkehren kann, ist unklar.

"Das ist eine bittere Nachricht für uns und natürlich vor allem für Nathan persönlich", sagte Borussia-Geschäftsführer Roland Virkus und versprach Ngoumou die größtmögliche Unterstützung. Der Franzose war im Sommer 2022 vom FC Toulouse gekommen und besitzt noch einen Vertrag bis 2027. (dpa)