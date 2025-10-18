Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Schwere Knieverletzung bei Ex-Nationaltorhüterin Frohms

Merle Frohms bestritt insgesamt 52 Länderspiele für Deutschland. (Archivbild)
Merle Frohms bestritt insgesamt 52 Länderspiele für Deutschland. (Archivbild) Bild: Swen Pförtner/dpa
Merle Frohms bestritt insgesamt 52 Länderspiele für Deutschland. (Archivbild)
Merle Frohms bestritt insgesamt 52 Länderspiele für Deutschland. (Archivbild) Bild: Swen Pförtner/dpa
Fußball
Schwere Knieverletzung bei Ex-Nationaltorhüterin Frohms
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Tage nach ihrer Auswechslung in Paris verkündet Real Madrid eine bittere Diagnose bei Merle Frohms. Die 30-Jährige wird lange ausfallen.

Madrid.

Die frühere Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und dürfte einen Großteil der verbleibenden Saison verpassen. Die 30-Jährige habe beim 2:1-Sieg in der Champions League bei Paris Saint-Germain einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten, teilte ihr Club Real Madrid mit. Sie werde konservativ behandelt.

Frohms war bei der Partie am Donnerstag unter Tränen ausgewechselt worden. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2024 und 52-malige Nationalspielerin war im Sommer vom VfL Wolfsburg nach Madrid gewechselt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
21:01 Uhr
2 min.
Flick verpasst Clásico - Barcelona siegt ganz spät
Barcelona mit Lamine Yamal (l) siegte gegen Girona mit dem früheren Dortmunder Axel Witsel.
Der glückliche Erfolg seiner Mannschaft gegen Girona dürfte Hansi Flick erfreuen, die Sperre im Spiel bei Real Madrid dagegen nicht. Nach der Partie bezieht der Ex-Bundestrainer Stellung.
23:02 Uhr
2 min.
Mbappé schießt Real Madrid zum Arbeitssieg vor dem Clásico
Superstar Kylian Mbappé (r) verhalf Real Madrid zum Arbeitssieg in Getafe.
Zwei Rote Karten und ein spätes Tor: Real Madrid verbreitet keinen Glanz, bleibt aber an der Spitze. Jetzt steht in der Liga der Clásico an.
Mehr Artikel