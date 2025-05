Schwerer Abschied für Alonsos Frau: "War hier so glücklich"

Xabi Alonso wird in Leverkusen verehrt. Auch seine Frau fühlt sich sehr wohl im Rheinland. Der Abschied fällt beiden schwer.

Leverkusen.

Vor seinem letzten Spiel als Trainer von Bayer Leverkusen hat sich Xabi Alonsos Ehefrau mit emotionalen Worten vom Verein und Freunden verabschiedet. "Ich war hier so glücklich, und ich bin zutiefst dankbar für die Liebe und Freundlichkeit, die ich erfahren habe. Den Freunden, die ich im Verein und in der Schule gefunden habe, danke ich. Ich werde mich immer mit so viel Zuneigung an Euch erinnern", schrieb Nagore Aranburu auf Instagram. "Ich hoffe sehr, dass sich unsere Wege irgendwo auf der Welt wieder kreuzen."