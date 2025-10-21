Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sean Dyche dritter Nottingham-Trainer in dieser Saison

Sean Dyche ist bereits der dritte Trainer bei Nottingham Forest in dieser Saison. (Archivbild)
Fußball
Sean Dyche dritter Nottingham-Trainer in dieser Saison
Der Nächste bitte! Nottingham Forest hat in der noch jungen Saison bereits seinen dritten Cheftrainer. Der Europa-League-Teilnehmer sucht verzweifelt den Weg aus der Krise.

Nottingham.

Der englische Fußballclub Nottingham Forest hat zum zweiten Mal in dieser Spielzeit einen neuen Trainer verpflichtet. Nach nur acht Spieltagen ist Sean Dyche damit bereits der dritte Chefcoach in dieser Saison beim derzeitigen Tabellen-18. der Premier League.

Negativ-Rekord für Postecoglou

Es ist das nächste Kapitel einer kuriosen Spielzeit. Zuvor hatte sich Forest nach nur 40 Tagen von Ange Postecoglou getrennt. Es war die kürzeste Amtszeit eines Trainers in der Geschichte der Premier League.

Unter dem früheren Tottenham-Coach und Europa-League-Gewinner hatte Nottingham in der Premier League nur einen Punkt aus fünf Spielen geholt und war gegen Zweitligist Swansea aus dem Ligapokal geflogen.

Begonnen hatte die Spielzeit unter Nuno Espirito Santo. Der Portugiese, der Nottingham Forest in die Europa League geführt hatte, war nach nur drei Spieltagen entlassen worden. Berichten zufolge hatte er sich mit Clubbesitzer Evangelos Marinakis und Fußballchef Edu überworfen.

Vertrag für Dyche bis 2027

Dyche unterschrieb in Nottingham einen Vertrag bis Sommer 2027 und wird im Europa-League-Spiel gegen den FC Porto am Donnerstag erstmals an der Seitenlinie stehen.

Der 54-Jährige hatte bis zum Sommer den FC Everton trainiert, nachdem er zuvor zehn Jahre Coach des FC Burnley war. Dass er auch so lang bei Forest im Amt bleiben wird, erscheint angesichts der chaotischen Verhältnisse eher unwahrscheinlich. (dpa)

