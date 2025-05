"Sehr stolz": Ronaldos Sohn feiert U15-Debüt für Portugal

Die Fußstapfen seines Vaters werden wohl immer zu groß für Cristiano Ronaldo Júnior sein. Doch immerhin ist er nun Junioren-Nationalspieler seines Landes. Den Papa freut's.

Lissabon. Der älteste Sohn von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sein Länderspieldebüt für die U15-Auswahl von Portugal gefeiert. Der 14 Jahre alte Cristiano Ronaldo Júnior wurde beim 4:1 gegen Japan in der 54. Minute eingewechselt, konnte aber kein Tor erzielen. Sein Vater war dennoch mächtig stolz - und ließ das auch seine Millionen Follower in den sozialen Medien wissen.

"Herzlichen Glückwunsch zu deinem Debüt in Portugals Auswahlteam, Sohn. Bin sehr stolz auf dich!", schrieb der 40-Jährige auf der Plattform X und postete dazu Spielbilder seines Sprösslings mit den markanten Locken.

Riesige Fußstapfen

Schon die Nominierung des Youngsters mit dem berühmten Namen für das internationale Fußball-Turnier vom 13. bis 18. Mai in Kroatien hatte für Schlagzeilen gesorgt. Die portugiesischen Fans hoffen, dass der älteste Ronaldo-Sohn irgendwann in die Fußstapfen des Stürmerstars treten kann.

Diese sind allerdings riesig. Ronaldo ist mit 136 Toren und 219 Länderspielen sowohl der Rekordtorjäger als auch -spieler Portugals. Er wurde zudem mit der "Seleção" 2016 Europameister. Auf europäischer Vereinsebene sorgte er bei Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin für Furore.

Der Superstar ist stolz auf seinen Sohn. Bild: Armando Franca/AP/dpa Der Superstar ist stolz auf seinen Sohn. Bild: Armando Franca/AP/dpa

Auch der Sohn weiß, wie man Tore schießt

Cristiano Ronaldo Dos Santos Júnior spielt wie sein Vater in Saudi-Arabien bei Al-Nassr FC - allerdings noch in der Jugend. Als Linksaußen zeigte er sich in dieser Saison sehr torgefährlich.

Beim Turnier in Kroatien hat er noch bei zwei weiteren Spielen gegen Griechenland (14. Mai) und England (16. Mai) die Chance auf seinen Premieren-Treffer für die U15. (dpa)