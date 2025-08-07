Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Seit Autounfall ohne Ligaspiel: Antonio verlässt West Ham

Michail Antonio war 2015 zu West Ham gewechselt, zehn Jahre später trennen sich die Wege nun vorerst.
Michail Antonio war 2015 zu West Ham gewechselt, zehn Jahre später trennen sich die Wege nun vorerst. Bild: Marius Becker/dpa
Nach Antonios schwerem Unfall trugen seine Mannschaftskollegen beim Aufwärmen Trikots mit der Rückennummer des Angreifers.
Nach Antonios schwerem Unfall trugen seine Mannschaftskollegen beim Aufwärmen Trikots mit der Rückennummer des Angreifers. Bild: Zac Goodwin/PA Wire/dpa
Seit Autounfall ohne Ligaspiel: Antonio verlässt West Ham
Mehrere Monate nach seinem schweren Unfall wird Michail Antonio als Spieler von West Ham United verabschiedet. Dem Club könnte er trotzdem erhalten bleiben.

London.

Nach seinem schweren Autounfall im vergangenen Dezember spielt Fußballprofi Michail Antonio in der kommenden Saison nicht mehr für West Ham United. Der in diesem Sommer ausgelaufene Vertrag des Angreifers wird nicht verlängert, wie der Premier-League-Club mitteilte. Für den Verein im Osten Londons kam er seit 2015 in 323 Spielen zum Einsatz.

Sein letztes Spiel für West Ham hatte Antonio am 3. Dezember beim 1:3 gegen Leicester City absolviert. Wenige Tage später fuhr er mit seinem Ferrari gegen einen Baum, dabei brach er sich unter anderem den Oberschenkel an vier verschiedenen Stellen. "Ich wäre fast gestorben", hatte der jamaikanische Nationalspieler dem britischen Sender BBC im März gesagt.

West Ham will Antonio weiter unterstützen

Mehr als drei Wochen nach dem Unfall wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Bei West Ham kehrte er im Mai ins Training mit der ersten Mannschaft um den deutschen Nationalstürmer Niclas Füllkrug zurück, absolvierte für diese jedoch kein Spiel mehr. Sein Comeback feierte er im Juni in einem Länderspiel für Jamaika.

Bei seiner Erholung soll Antonio weiter unterstützt werden, kündigte West Ham an. Dazu sei man mit ihm im Gespräch, ob der 35-Jährige dem Club abseits des Platzes erhalten bleiben könnte. "Michail wird immer ein von vielen geliebter und respektierter Spieler der Familie von West Ham United sein", schrieb der Club in einer Mitteilung. (dpa)

