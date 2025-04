Selfie-Jubel und Tränen in Anfield: Liverpool ist Meister

Ein Jahr nach Jürgen Klopps Abschied vom FC Liverpool wird sein Nachfolger Arne Slot als Meistermacher gefeiert. Ein Kantersieg sichert den Reds den Titel. Nach dem Abpfiff fließen in Anfield Tränen.

London. Auf der Tribüne sangen die Fans, auf dem Platz lagen sich die Spieler in den Armen. Torwart Allison und Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister hatten Tränen in den Augen. Zusammen stimmten sie alle die berühmte Hymne "You'll Never Walk Alone" an. Der FC Liverpool hat den vorzeitigen Gewinn der englischen Fußballmeisterschaft, den ersten Titel nach dem Abschied von Trainer Jürgen Klopp vor fast genau einem Jahr, emotional gefeiert.

Das Team des niederländischen Trainers Arne Slot, der im Sommer 2024 nach rund achteinhalb Jahren auf Klopp folgte, setzte sich am 34. Spieltag der Premier League hochverdient mit 5:1 (3:1) gegen Tottenham Hotspur durch. Bei 15 Punkten Vorsprung kann Liverpool in den verbleibenden vier Liga-Spielen nicht mehr vom Tabellenzweiten Arsenal eingeholt werden.

"Es ist schwer in Worte zu fassen", sagte Slot dem Sender Sky Sports. Der Coach, der nach dem Abpfiff tanzte, lobte ausdrücklich seinen Vorgänger und dessen Co-Trainer Pepijn Linders. "Was Jürgen und Pepijn hier hinterlassen haben - die Teamkultur, die Arbeitseinstellung und die Qualität der Mannschaft - war außergewöhnlich."

Salah feiert 28. Saisontreffer mit Fan-Selfie

Luis Diaz (16. Minute), Mac Allister (24.), Cody Gakpo (34.) und Mohamed Salah (63.) trafen vor den Augen von Liverpool-Legenden wie Kenny Dalglish und Ian Rush für die überlegenen Gastgeber, denen schon ein Remis zum Titel genügt hätte. Obendrein unterlief Tottenhams Destiny Udogie (69.) ein Eigentor.

Für Salah war es Treffer Nummer 28 in der laufenden Premier-League-Saison. Der Ägypter feierte sein Tor, indem er sich das Smartphone eines Fans schnappte und damit ein Selfie vor der feiernden Tribüne aufnahm. Auch nach dem Abpfiff posierte er geduldig für zahlreiche Fotos.

Spannung kam allenfalls kurz auf, als Dominic Solanke (12.) Tottenham zunächst in Führung schoss. Doch die Spurs, für die es nach einer desaströsen Saison in der Liga um nichts mehr geht, hatten Liverpool wenig entgegenzusetzen. Der Europa-League-Halbfinalist, der Eintracht Frankfurt rausgeworfen hatte, bestreitet am Donnerstag das Halbfinal-Hinspiel gegen FK Bodö/Glimt.

Liverpool nun Rekordhalter mit Manchester United

Es ist der 20. Meistertitel für den FC Liverpool der von 2015 bis 2024 von Klopp trainiert wurde und mit dem deutschen Coach 2020 - während der Corona-Pandemie - erstmals nach 30 Jahren wieder die Premier League gewonnen hatte. Durch den erneuten Triumph zieht der Club mit dem Erzrivalen Manchester United gleich, der seit 2011 alleiniger Rekordmeister war.

Liverpool waren vor der Saison allenfalls Außenseiter-Chancen auf den Titel eingeräumt worden. Doch unter Premier-League-Neuling Slot, der im vergangenen Sommer von Feyernoord Rotterdam kam, verlor das Team nur zwei Liga-Spiele. Die Reds profitierten auch davon, dass der Serienmeister der letzten vier Jahre, Manchester City, eine schwache Saison spielte. Und dass Arsenal 13-mal unentschieden spielte und dadurch viele Punkte verschenkte. (dpa)