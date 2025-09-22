Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“

Wintersport
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Ende dieser Woche wollte Sandro Pertile endlich mal in den Urlaub reisen. Die Folgen des Anzugskandals um die norwegischen Skispringer bei der WM im März in Trondheim hatten den Italiener, der in Predazzo zu Hause ist, viel Energie gekostet. Die Sportart erhielt ein neues Reglement und einen neuen Strafenkatalog mit Gelben und Roten Karten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.