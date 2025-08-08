Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Selke mit erstem Tor für neuen Club aus der Türkei

Erster Treffer für neuen Club: Der frühere HSV-Angreifer Davie Selke.
Erster Treffer für neuen Club: Der frühere HSV-Angreifer Davie Selke. Bild: Christian Charisius/dpa
Erster Treffer für neuen Club: Der frühere HSV-Angreifer Davie Selke.
Erster Treffer für neuen Club: Der frühere HSV-Angreifer Davie Selke. Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
Selke mit erstem Tor für neuen Club aus der Türkei
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem HSV steigt Davie Selke in die Bundesliga auf, dann wechselt er zum Istanbuler Club Basaksehir in die Türkei. Dort feiert der Angreifer nun seinen ersten Treffer.

Hamburg.

Der frühere HSV-Angreifer Davie Selke ist nach dem Wechsel in die Türkei für seinen ersten Pflichtspieltreffer im Trikot des Istanbuler Fußballclubs Basaksehir FK gefeiert worden. Der 30-Jährige erzielte in seinem zweiten Pflichtspiel das Tor zum 3:1-Endstand in der Qualifikation zur Conference League beim norwegischen Club Viking Stavanger. Bei Instagram schrieb Selke, dass er "glücklich" darüber sei. 

Der frühere Bundesligaspieler erhielt in der Nachspielzeit auf Höhe der Mittellinie einen langen Pass, sprintete alleine auf das Tor des Gegners zu, umkurvte den Torwart und vollendete. Anschließend wurde er von seinen Mitspielern kräftig gefeiert. Das Rückspiel steht am Mittwoch kommender Woche an.

Nach dem Aufstieg des Hamburger SV in die Bundesliga, an dem Selke maßgeblichen Anteil hatte, verzichtete der Torschützenkönig der abgelaufenen Zweitliga-Saison auf die erste Liga und wechselte zum Leidwesen einiger HSV-Fans in die Türkei. Dort unterschrieb er einen Vertrag über zwei Jahre bis Ende Juni 2027 mit einer Option für eine weitere Saison.

Der frühere U21-Nationalspieler absolvierte für den 1. FC Köln, Hertha BSC, Werder Bremen und RB Leipzig insgesamt 238 Bundesliga-Partien. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.07.2025
2 min.
Verletzter Musiala schaut bei Talente-Spiel vorbei
Fehlen lange verletzt: Jamal Musiala (l) und Alphonso Davies
Jamal Musiala ist beim FC Bayern zurück - auf Krücken als Zuschauer. Zusammen mit Alphonso Davies wird er vom Club am Vereinsgelände begrüßt. Für die Kollegen naht das Urlaubsende.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
21.07.2025
2 min.
Transfer perfekt: HSV holt Torwart Peretz von den Bayern
Torhüter Daniel Peretz wechselt zum Hamburger SV.
Aufsteiger Hamburger SV verstärkt seinen Kader mit einem neuen Schlussmann. Daniel Peretz kommt auf Leihbasis aus München und wird sich mit Daniel Heuer Fernandes duellieren.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel