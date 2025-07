Selke wechselt von Bundesliga-Rückkehrer HSV in die Türkei

Nun ist der neue Verein von Davie Selke bestätigt. Er wechselt nach Istanbul in die Türkei. Per Video wendet sich Selke an die HSV-Fans.

Hamburg. Davie Selke verlässt den Hamburger SV und spielt künftig für Basaksehir FK aus Istanbul. Der Wechsel des 30 Jahre alten Angreifers wurde am späten Abend von dem türkischen Fußball-Erstligisten bestätigt. Demnach einigte sich Selke mit den Verantwortlichen von Basaksehir auf einen Vertrag über zwei Jahre bis Ende Juni 2027 mit einer Option für eine weitere Saison.

Lobende Worte vom HSV zum Abschied

Der HSV, mit dem Selke die Rückkehr in die Bundesliga geschafft hatte, bestätigte seinen Weggang. Man bleibe freundschaftlich verbunden. Auf einen neuen Vertrag für den 15-maligen Nationalspieler und Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Saison hatten sich beide Seiten nicht einigen können. Selke war erst ein Jahr zuvor vom 1. FC Köln nach Hamburg gewechselt.

Selke wendet sich an die Fans

"Davie hat sich von Beginn an maximal mit unserem Ziel und seiner Aufgabe identifiziert. Er ist als Führungsspieler auf und neben dem Platz vorbildlich vorangegangen und hat im Zeichen der Raute wirklich alles gegeben", sagte HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz: "Bezüglich seiner weiteren Zukunft beim HSV hatten wir offene und ehrliche Gespräche, die von Transparenz und gegenseitigem Verständnis geprägt waren."

Selke selbst verabschiedete sich mit einem Video bei Instagram von den HSV-Fans. Er wolle sich bedanken für das "schönste Jahr, das ich erleben durfte als Fußballer". (dpa)