Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Seltene Krebsart: US-Torhüterin stirbt mit nur 21 Jahren

Mia Hamant wurde nur 21 Jahre alt.
Mia Hamant wurde nur 21 Jahre alt. Bild: Scott Eklund/Red Box Pictures/Washington Athletics/AP/dpa
Mia Hamant wurde nur 21 Jahre alt.
Mia Hamant wurde nur 21 Jahre alt. Bild: Scott Eklund/Red Box Pictures/Washington Athletics/AP/dpa
Fußball
Seltene Krebsart: US-Torhüterin stirbt mit nur 21 Jahren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der US-Fußball trauert um eine junge Torfrau. Mia Hamant bekommt im April die Diagnose Nierenkrebs. Sie kämpft bis zum Schluss - vergeblich.

Berlin.

Die US-amerikanische Nachwuchstorhüterin Mia Hamant ist im Alter von nur 21 Jahren an Nierenkrebs gestorben. Die Keeperin der University of Washington (UW) in der Nähe von Seattle hatte erst im April die Diagnose bekommen, es handelte sich um eine sehr seltene Krebsform und war bereits im fortgeschrittenen Stadium 4. Laut US-Medien sollen seit 1995 weltweit weniger als 200 Fälle dieser Krankheit gemeldet worden sein.

2024 gehörte Hamant noch zu den besten Torhüterinnen der Big Ten Conference, einer der ältesten Ligen für Universitätssport des Landes. Dieses Jahr kam sie aufgrund ihrer Diagnose nicht mehr zum Einsatz, dennoch unterstützte sie ihr Team während ihrer Chemotherapie in den vergangenen sieben Monaten. 

Tiefe Trauer und Freude in nur wenigen Tagen 

"Mia hat uns alle zu besseren Menschen gemacht. Ihr Einfluss wird in diesem Programm und in unserem Leben für immer spürbar sein", sagte Nicole Van Dyke, Trainerin der Washington Women's Soccer. "Selbst in den schwierigsten Momenten zeigte sie einen unerschütterlichen Geist, der ihre Teamkolleginnen und Trainer jeden Tag inspirierte."

Mit Hamant als Inspiration gewannen ihre Teamkolleginnen die reguläre Saisonmeisterschaft der Big Ten 2025, es war Washingtons erste Konferenzmeisterschaft seit 2000. Drei Tage nach dem Tod Hamants holte ihr Team auch die Big Ten Tournament Championship 2025 durch ein 4:1 im Elfmeterschießen gegen Michigan State. Damit qualifizierte sich die Mannschaft für den College Cup. Diesen Titel wollen sie nun auch für ihre gestorbene Mitspielerin holen.

Im letzten Jahr hatte Hamant mit gehaltenen Elfmetern ihre Huskies ins Halbfinale des Conference-Turniers geführt. Danach war sie ins Big Ten All-Tournament-Team gewählt worden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
26.10.2025
2 min.
Schweizer Motorrad-Pilot lebensbedrohlich verletzt
Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler kämpft nach einem schweren Unfall um sein Leben. (Archivbild)
Noah Dettwiler freut sich das Rennen in Malaysia. Doch auf dem Weg zum Start kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Der Schweizer kämpft seinem Vater zufolge um sein Leben.
27.10.2025
2 min.
US-Einwanderungsbehörde nimmt britischen Kommentatoren fest
Die US-Heimatschutzbehörde hat einen britischen Kommentator festgenommen
Ein britischer Journalist ist auf Vortragsreise in den USA und wird dort festgenommen. Einer Organisation zufolge könnte seine Kritik am Vorgehen Israels in Gaza eine Rolle gespielt haben.
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel