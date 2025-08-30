Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Sensation verpasst: Volleyballerinnen scheiden bei WM aus

Das deutsche Team scheiterte am großen Favoriten.
Das deutsche Team scheiterte am großen Favoriten. Bild: Volleyballworld/dpa
Alsmeier lobte die Entwicklung im Team.
Alsmeier lobte die Entwicklung im Team. Bild: Volleyballworld/dpa
Das deutsche Team scheiterte in der Runde der letzten 16.
Das deutsche Team scheiterte in der Runde der letzten 16. Bild: ---/Deutscher Volleyball-Verband /dpa
Das deutsche Team scheiterte am großen Favoriten.
Das deutsche Team scheiterte am großen Favoriten. Bild: Volleyballworld/dpa
Alsmeier lobte die Entwicklung im Team.
Alsmeier lobte die Entwicklung im Team. Bild: Volleyballworld/dpa
Das deutsche Team scheiterte in der Runde der letzten 16.
Das deutsche Team scheiterte in der Runde der letzten 16. Bild: ---/Deutscher Volleyball-Verband /dpa
Sport-Mix
Sensation verpasst: Volleyballerinnen scheiden bei WM aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als krasser Außenseiter schlagen sich die deutschen Frauen zunächst wacker. Doch der Olympiasieger Italien lässt keine echte Hoffnung auf eine Überraschung aufkommen.

Bangkok.

Die deutschen Volleyballerinnen haben die Sensation gegen Olympiasieger Italien klar verpasst und sind im WM-Achtelfinale ausgeschieden. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok unterlag die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) dem großen Turnierfavoriten glatt mit 0:3 (22:25, 18:25, 11:25). Für die Italienerinnen um Superstar Paola Egonu war es der 33. Sieg in Folge in einem offiziellen Spiel.

"Es ist gerade schwer, weil wir uns das alle etwas anders vorgestellt hatten als eine Niederlage in drei Sätzen", sagte Außenangreiferin Lina Alsmeier nach der Partie. "Wir wollten einen etwas größeren Kampf zeigen, wie wir es gegen Polen getan haben." Trotzdem habe das Team in diesem Sommer einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Die DVV-Frauen erwischten einen guten Start und führten 10:8. Die Annahme um Libera Anna Pogany funktionierte. Doch dann bekam der deutsche Block nicht mehr genug Zugriff. Dazu verwandelten die Italienerinnen Abwehraktionen immer wieder effektiv in gute Angriffsgelegenheiten.

Am Ende wird es deutlich

Auch im zweiten Satz hielten die DVV-Frauen zunächst gut mit und konnten einige wichtige Blockpunkte erzielen. Doch die italienische Abwehr blieb überragend und die Deutschen leisteten sich zu viele Fehler. Den dritten Durchgang dominierten die Olympiasiegerinnen dann von Beginn an und führten schnell 10:4. Beim deutschen Team häuften sich die Missverständnisse.

Deutschland hatte seine ersten beiden Spiele gewonnen, dann aber im Kampf um den Gruppensieg hauchdünn gegen Polen verloren und so das Aufeinandertreffen mit dem Olympiasieger nicht vermeiden können. Es ist die erste WM mit 32 Teams. Das Turnier findet ab jetzt alle zwei Jahre statt. 2022 war Deutschland in der Zwischenrunde ausgeschieden, die es damals vor dem Viertelfinale noch gab. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
25.08.2025
3 min.
Volleyballerinnen im Achtelfinale - Gruppensieg soll her
Die deutschen Volleyballerinnen feierten einen souveränen Sieg.
Das deutsche Team dominiert sein zweites WM-Spiel. Jetzt wartet der Showdown um den Gruppensieg gegen Polen. Eine Spielerin meldet sich zurück.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
23.08.2025
2 min.
Deutsche Volleyballerinnen starten mit Sieg in WM
Der Auftakt gelang den deutschen Frauen.
Am Anfang tut sich das deutsche Team gegen Außenseiter Kenia schwer. Doch im zweiten Satz zeigen die Volleyballerinnen ihre Stärken.
Mehr Artikel