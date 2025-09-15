Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Seoane leitet Training - Aber Gesprächsmarathon über Zukunft

Wie geht es weiter mit Trainer Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach? Bild: Federico Gambarini/dpa
Wie geht es weiter mit Trainer Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach? Bild: Federico Gambarini/dpa
Wie geht es weiter mit Trainer Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach?
Wie geht es weiter mit Trainer Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach? Bild: Federico Gambarini/dpa
1. Bundesliga
Seoane leitet Training - Aber Gesprächsmarathon über Zukunft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem 0:4 gegen Bremen leitet Gerardo Seoane das Training bei Borussia Mönchengladbach. Ob er bleibt, ist aber noch unklar. Die Krisengespräche dauerten am Montag an.

Mönchengladbach.

Die Zeit als Trainer von Borussia Mönchengladbach scheint für Gerardo Seoane abzulaufen. Die Krisensitzungen nach dem Saison-Fehlstart und dem monatelangen Negativtrend dauerten am Montag stundenlang an. Auf verschiedenen Ebenen tagten nach dem verheerenden 0:4 am Sonntag gegen Werder Bremen die Gremien des taumelnden Fußball-Bundesligisten. 

Am Vormittag hatte der bei den Fans und im Umfeld in Ungnade gefallene Schweizer noch das Spiel-Ersatztraining geleitet. Ob der 46-Jährige, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, auch am Sonntag bei seinem Ex-Club Bayer Leverkusen noch auf der Gladbach-Bank sitzt, ist aber ungewiss. 

Bis spätestens zum trainingsfreien Dienstag soll demnach eine Entscheidung getroffen sein. Am Mittwoch startet die Vorbereitung auf das Spiel beim Vizemeister. Längst werden Namen möglicher Nachfolger gehandelt. Erste Alternative dürfte Gladbachs Regionalliga-Trainer Eugen Polanski sein. Ob als Übergangs- oder Dauerlösung, ist unklar. Verschiedene Medien brachten aktuell vertragslose Trainer ins Spiel: Urs Fischer, Edin Terzic, Bo Svensson oder Pellegrino Matarazzo. 

Stundenlange Krisensitzungen am Montag

Nach saisonübergreifend zehn Spielen ohne Sieg und fünf Partien ohne Tor in der Bundesliga hatte Sportdirektor Roland Virkus am Sonntag ein Bekenntnis zum Coach vermieden und stattdessen gesagt, erst einmal "eine Nacht drüber schlafen" zu wollen: "Und dann muss man schauen." Das bislang letzte Bundesliga-Tor der Borussia hatte der schon längere Zeit verletzte Nationalstürmer Tim Kleindienst am 3. Mai beim 4:4 gegen die TSG Hoffenheim erzielt.

Am Montag folgten die Krisensitzungen, die Virkus zuvor angekündigt hatte. "Du musst gucken: wo liegt das Hauptproblem? Das musst du zusammen mit der Mannschaft, zusammen mit dem Trainer aufarbeiten und so schnell wie möglich abstellen. Das ist die Forderung, die ich habe. Und da geht es um den Club", sagte der Sportchef, der ebenfalls in der Kritik steht. 

Zuletzt hatte es Gerüchte über ein Gladbacher Interesse an Nils-Ole Book von der SV Elversberg gegeben. Ob dieser oder ein anderer Kandidat aber als Ersatz für Virkus geholt oder unter diesem arbeiten soll, ist nach wie vor unklar. 

Sportchef Roland Virkus kündigte Gespräche an. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa
Sportchef Roland Virkus kündigte Gespräche an. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa
Sportchef Roland Virkus kündigte Gespräche an. (Archivbild)
Sportchef Roland Virkus kündigte Gespräche an. (Archivbild) Bild: David Inderlied/dpa

Nach drei Saisonspielen haben die Gladbacher erst einen Punkt. Während die Stimmung im Umfeld klar gegen Seoane ist, bekam der Schweizer zumindest von Robin Hack nach der ersten Heimniederlage der Borussen gegen Werder seit 15 Jahren Rückendeckung. "Ich bin überzeugt von der Mannschaft, überzeugt vom Trainer. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das schaffen", sagte Hack. (dpa)

Mehr Artikel