Sergio Ramos kehrt nach Sevilla zurück

Fußball-Profi Sergio Ramos kehrt nach Hause zurück und begleicht so eine Schuld.

Sevilla. Fußball-Profi Sergio Ramos kehrt zurück in seine spanische Heimat und heuert nach 18 Jahren wieder bei seinem Jugend- und Stammverein FC Sevilla an. Das teilte der Primera-Divisón-Verein mit. Der 37 Jahre alte Ramos war seit dem 1. Juli vertragslos und durfte daher noch wechseln.

Der ehemalige Weltmeister spielte in den vergangenen zwei Jahren für Paris Saint-Germain, zuvor stand er 16 Jahre lang bei Real Madrid unter Vertrag. Mit den Königlichen wurde der Innenverteidiger vier Mal Champions-League-Sieger und fünf Mal Meister. Ramos war in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden.

Ramos habe die obligatorische medizinische Untersuchung absolviert und werde einen Einjahres-Vertrag bekommen, teilte der Club aus der Region Andalusien mit. "Sergio Ramos kehrt nach Hause zurück", hieß es auf X, vormals Twitter. "Heute ist es ein ganz besonderer Tag für mich, ein sehr bewegender Tag", sagte der Weltmeister von 2010 in einem vom Club geposteten Video.

Er kehre 18 Jahre nach seinem Weggang nach Hause zurück. Mit der Rückkehr begleiche er auch eine Schuld mit seiner ganzen Familie, insbesondere aber mit seinem Großvater, "der mich zum "Sevillista" gemacht hat". (dpa)