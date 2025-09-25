Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Shirts von den Fans: Freiburgs besonderer Europapokal-Jubel

Freiburger Jubel: Der Sieg gegen den FC Basel war verdient.
Freiburger Jubel: Der Sieg gegen den FC Basel war verdient. Bild: Tom Weller/dpa
Freiburger Jubel: Der Sieg gegen den FC Basel war verdient.
Freiburger Jubel: Der Sieg gegen den FC Basel war verdient. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
Shirts von den Fans: Freiburgs besonderer Europapokal-Jubel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiburg feiert in der Europa League einen Start nach Maß. Nach dem Sieg gegen Basel tragen Spieler und Fans die gleichen Shirts. Kapitän Günter erklärt, warum er den Spruch darauf treffend findet.

Freiburg.

Plötzlich stapfte Vincenzo Grifo mit einem Stapel weißer T-Shirts aus Richtung der Fans zu seinen Teamkollegen und verteilte sie. Die Profis des SC Freiburg streiften sie rasch über und feierten mit ihren Anhängern den erfolgreichen Start in die Europapokal-Saison. "Kein Weg zu weit" stand auf den Shirts, die sowohl Spieler als auch Fans nach dem 2:1 (1:0) gegen den FC Basel am Mittwoch trugen - es war eine bemerkenswerte Szenerie.

"Dieser Spruch trifft es ganz gut, warum wir dieses Jahr Europa League spielen dürfen", sagte Routinier Christian Günter. "Das ist das, was uns auszeichnet: mannschaftlich geschlossen jeden Weg zu gehen für den anderen. Das machen die Fans für uns - und wir müssen es auf dem Platz tun", erklärte der Kapitän des Fußball-Bundesligisten. "Das ist etwas, das wir uns bewahren müssen."

SC-Torhüter Noah Atubolu (l.) musste nur am Schluss einmal hinter sich greifen.
SC-Torhüter Noah Atubolu (l.) musste nur am Schluss einmal hinter sich greifen. Bild: Tom Weller/dpa
SC-Torhüter Noah Atubolu (l.) musste nur am Schluss einmal hinter sich greifen.
SC-Torhüter Noah Atubolu (l.) musste nur am Schluss einmal hinter sich greifen. Bild: Tom Weller/dpa

Nach schwachem Saisonstart die Kurve gekriegt

Auch diese Saison habe es schon eine Phase gegeben, in der sich die Badener wieder sammeln mussten, meinte Günter. Doch nach den zwei Liga-Niederlagen zum Auftakt feierten die Freiburger nunmehr drei Pflichtspiel-Siege in Serie.

Beim verdienten und erst am Ende etwas wackeligen Erfolg im internationalen Derby gegen Basel hatten Patrick Osterhage (31. Minute) und Maximilian Eggestein (57.) für den SC getroffen. Dem Schweizer Meister und Pokalsieger war durch Philip Otele (84.) nur noch der Anschlusstreffer gelungen. Ein "super Start" in den internationalen Wettbewerb sei das gewesen, meinte Günter, der mit seinem Team in der Bundesliga am kommenden Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim antritt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
16:19 Uhr
2 min.
"Absolute Schlüsselfigur": Freiburgs Warnung vor Shaqiri
Freiburgs Julian Schuster feiert am Mittwoch seine Europapokal-Premiere als Cheftrainer. (Archivbild)
Der SC Freiburg empfängt den FC Basel. Die Blicke der Badener gehen besonders auf einen früheren Bayern-Profi. Trainer Schuster feiert eine Premiere. Den Gästen unterläuft eine Ticket-Panne.
22:56 Uhr
3 min.
Sieg gegen Basel: Freiburger Europapokal-Start nach Maß
Traf zum 1:0 für Freiburg: Mittelfeldspieler Patrick Osterhage (M.).
Kein Spektakel, aber drei Punkte. Der SC Freiburg gewinnt das Derby gegen den FC Basel. Zwei Mittelfeldspieler sorgen bei der erfolgreichen Premiere von Trainer Julian Schuster für die Tore.
Christoph Lother, dpa
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel