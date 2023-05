Sicherheitsbedenken vor Sachsenpokal-Finale: Chemnitzer und Leipziger Fanszene plädiert für Anpfiff

Was erwartet Leipzig am Samstag? Angesichts des Urteils gegen Lina E. hat die linksautonome Szene für den 3. Juni zu Protesten aufgerufen. Und als ob das Stadtfest nicht genug ist, gastiert am besagten Abend Herbert Grönemeyer in der Red-Bull-Arena. Die Polizei Leipzig hat bereits ihren Tag der offenen Tür verschoben.