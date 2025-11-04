Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • "Sie war mein Schatten": Mick Schumacher trauert um Hündin

Mick Schumacher trauert um sein Haustier. Bild: Hasan Bratic/dpa
Mick Schumacher trauert um sein Haustier. Bild: Hasan Bratic/dpa
Motorsport
"Sie war mein Schatten": Mick Schumacher trauert um Hündin
Bedingungslose Liebe, ein Schatten auf vier Pfoten: Mick Schumacher erinnert sich an seine Angie – und spricht offen über das Gefühl, sie viel zu früh verloren zu haben.

Berlin.

Der frühere Formel-1-Fahrer Mick Schumacher trauert um seine langjährige Hündin. "Angie war der beste Hund, den ich mir hätte wünschen können. Sie war mein Schatten, immer an meiner Seite", schrieb der 26 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bei Instagram. Zu dem Beitrag stellte er etliche Bilder des Vierbeiners.

"Ich hatte das Glück, zehn wundervolle Jahre mit ihr zu verbringen, aber es fühlt sich immer noch so an, als wäre sie viel zu früh gegangen. Sie begleitete mich überall hin und schenkte mir bedingungslose Liebe", schrieb Mick Schumacher weiter. "Ich werde sie für immer vermissen – meine Angie."

Schumacher nimmt derzeit als Fahrer an der Langstrecken-Weltmeisterschaft teil. Sein Vertrag beim WEC-Team Alpine endet im kommenden Jahr. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. (dpa)

