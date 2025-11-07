Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Siebter Sieg in Serie - Bayern-Frauen dominieren Union

Pernille Harder (r) traf für die Bayern-Fußballerinnen beim 4:0 gegen Union.
Pernille Harder (r) traf für die Bayern-Fußballerinnen beim 4:0 gegen Union. Bild: Sven Hoppe/dpa
Pernille Harder (r) traf für die Bayern-Fußballerinnen beim 4:0 gegen Union.
Pernille Harder (r) traf für die Bayern-Fußballerinnen beim 4:0 gegen Union. Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Siebter Sieg in Serie - Bayern-Frauen dominieren Union
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach schnellem Führungstreffer und starker Teamleistung bleibt der FC Bayern als einziges Bundesliga-Team ungeschlagen.

Berlin (dpa) – Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga auf Erfolgskurs. Der Tabellenführer bezwang den Aufsteiger 1. FC Union Berlin mit 4:0 (3:0). Für die Elf von Trainer Jose Barcala war es der siebte Liga-Sieg in Folge.

Vor 2.500 Besuchern auf dem Campus des FC Bayern ging der amtierende Double-Gewinner schnell in Führung. Nach einem Fehler von Union-Torfrau Nadine Böhi staubte Nationalspielerin Linda Dallmann zum 1:0 ab (8. Minute).

Die von einem Dutzend Ausfällen betroffenen Berlinerinnen gerieten schnell in größeren Rückstand. Die Dänin Pernille Harder traf nach Flanke von Auswahlspielerin Giulia Gwinn zum 2:0 (19.) Gwinn selbst erhöhte mit ihrem ersten Saisontreffer auf 3:0 (25.). 

Eigentor besiegelt Endstand

Nach der Pause legte der FC Bayern nach, der als einziges Bundesliga-Team weiter ungeschlagen ist. Nach einer Hereingabe von Gwinn traf die Berlinerin Tomke Schneider zum 4:0 (48.) ins eigene Tor. 

Für beide Teams war es das dritte Bundesligaspiel binnen sieben Tagen. Für die Münchnerinnen, die auf die angeschlagene Angreiferin Lea Schüller (muskuläre Probleme) verzichteten, geht es am Mittwoch (18.45 Uhr) in der Champions League weiter. Dann ist der FC Arsenal beim FC Bayern zu Gast. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
16.10.2025
3 min.
Videobeweis in der Nachspielzeit rettet Bayern gegen Juve
Pernille Harder traf per Kopf zum 1:0 für die Münchnerinnen.
Die Münchner Fußballerinnen zittern in ihrem ersten Champions-League-Heimspiel der Saison bis zum Schluss. Gegen Juventus Turin entscheidet ein umstrittenes Schüller-Tor.
12.10.2025
4 min.
Gewinnerin Gwinn: Sieg und Comeback im Topspiel
Energisch: Bayern-Star Giulia Gwinn (l).
Der 3:1-Sieg in Wolfsburg bedeutet den Fußballerinnen des FC Bayern viel: Platz eins in der Bundesliga. Eine Antwort auf das 1:7 in Barcelona. Und der Auftritt einer besonders wichtigen Spielerin.
Sebastian Stiekel, dpa
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
Mehr Artikel