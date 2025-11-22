Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sieg bei Barças Camp-Nou-Rückkehr: "Unglaubliches Gefühl"

Robert Lewandowski leitet den Sieg bei der Rückkehr ins Camp Nou ein.
Robert Lewandowski leitet den Sieg bei der Rückkehr ins Camp Nou ein. Bild: Joan Monfort/AP/dpa
Robert Lewandowski leitet den Sieg bei der Rückkehr ins Camp Nou ein.
Robert Lewandowski leitet den Sieg bei der Rückkehr ins Camp Nou ein. Bild: Joan Monfort/AP/dpa
Fußball
Sieg bei Barças Camp-Nou-Rückkehr: "Unglaubliches Gefühl"
Vier Tore, das erste von Robert Lewandowski. Der FC Barcelona feiert eine traumhafte Rückkehr ins modernisierte Camp Nou. Für Trainer Hansi Flick ist es sogar die Premiere.

Barcelona.

Der FC Barcelona hat nach zweieinhalb Jahren eine triumphale Rückkehr ins legendäre Camp Nou gefeiert. Im ersten Spiel seit der immer noch nicht abgeschlossenen Modernisierung des Stadions gewannen die Katalanen 4:0 (2:0) gegen Athletic Bilbao. "Es ist schon etwas anderes, hier zu spielen", sagte Mittelstürmer Robert Lewandowski: "Und das mit Recht." 

Noch müssen viele Plätze im legendären Camp Nou frei bleiben.
Noch müssen viele Plätze im legendären Camp Nou frei bleiben. Bild: Joan Monfort/AP/dpa
Noch müssen viele Plätze im legendären Camp Nou frei bleiben.
Noch müssen viele Plätze im legendären Camp Nou frei bleiben. Bild: Joan Monfort/AP/dpa

Für Barcelonas deutschen Trainer Hansi Flick war es sogar die Premiere in dem berühmten Stadion der Katalanen. "Es war für alle - für die Spieler, für den Stab, für die Trainer - ein besonderes Spiel, hier zurück im Stadion zu sein. Auch für die Fans", sagte Flick. "Es war ein unglaubliches Gefühl." 

Lewandowski hatte Barça bereits in der vierten Minute in Führung gebracht. Das bis dahin letzte Spiel des FC Barcelona im Camp Nou hatte vor 909 Tagen am 28. Mai 2023 stattgefunden. Damals gewannen die Gastgeber vor 88.775 Zuschauern mit 3:0 gegen RCD Mallorca. "Eine rundum gelungene Nacht bei der Heimkehr", schrieb die spanische Zeitung "Sport" nach dem Sieg beim Heim-Comeback. Bis dahin spielte der FC Barcelona im Olympiastadion.

Mehr als 100.000 Zuschauer sollen am Ende reinpassen

Diesmal waren 45.157 Zuschauer nach Vereinsangaben dabei. Mehr hat die Stadt noch nicht erlaubt. Bis Jahresende sollen es mindestens 62.000 sein. Nach dem endgültigen Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird das Stadion eine Kapazität von rund 105.000 Besuchern haben.

Nach dem Führungstor durch Lewandowski sorgte Ferran Torres in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für den zweiten Barcelona-Treffer. Fermín López (48.) und erneut Ferran Torres (90.) erhöhten nach dem Seitenwechsel. 

In der Tabelle übernahm die Mannschaft von Flick, der die Katalanen seit Sommer 2024 trainiert, die Tabellenführung vor Real Madrid. Beide Clubs haben 31 Punkte, die Königlichen können aber Sonntag wieder auf 34 kommen, wenn sie beim Aufsteiger FC Elche gewinnen. (dpa)

